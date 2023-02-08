Об этом говорится в сообщении Дмитрия Кулебы в фейсбуке.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что день визита президента Украины в Великобританию будет полезен Силам обороны: в скором времени ВСУ получат танки Challenger и другую помощь.

"Почел за честь воспользоваться услугами авиакомпании Royal Air Force. Вскоре этим или подобным бортом в Украину полетят танки Challenger и крайне вредные для российского оккупанта другие вещи. А для Украины и ее Сил обороны сегодня будет очень полезный день. Очень", - сказал министр иностранных дел.