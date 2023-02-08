"Вскоре": Кулеба анонсировал отправку Украине Великобританией танков Challenger и другой помощи
Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что день визита Владимира Зеленского в Великобританию "будет очень полезен" для Сил обороны: в скором времени в Украину прибудут танки Challenger и другая помощь
Об этом говорится в сообщении Дмитрия Кулебы в фейсбуке.
Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что день визита президента Украины в Великобританию будет полезен Силам обороны: в скором времени ВСУ получат танки Challenger и другую помощь.
"Почел за честь воспользоваться услугами авиакомпании Royal Air Force. Вскоре этим или подобным бортом в Украину полетят танки Challenger и крайне вредные для российского оккупанта другие вещи. А для Украины и ее Сил обороны сегодня будет очень полезный день. Очень", - сказал министр иностранных дел.
- Напомним, в среду, 8 февраля, Владимир Зеленский выступил в парламенте Великобритании, где призвал к созданию коалиции самолетов и заявил, что это – "крылья для свободы".
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