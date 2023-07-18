Об этом он сообщил в своем вечернем обращении.

"Провел сегодня важное совещание по поводу духовной независимости Украины, наших дальнейших шагов для защиты прав и законных интересов граждан Украины в сфере религиозных отношений. Вскоре будут новости", - отметил президент.