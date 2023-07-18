"Вскоре будут новости": Зеленский провел важное совещание по поводу духовной независимости Украины
Зеленский пообещал новости о религиозных отношениях и духовной независимости Украины после сегодняшнего важного совещания
Об этом он сообщил в своем вечернем обращении.
"Провел сегодня важное совещание по поводу духовной независимости Украины, наших дальнейших шагов для защиты прав и законных интересов граждан Украины в сфере религиозных отношений. Вскоре будут новости", - отметил президент.
- Напомним, сегодня, 18 июля, директор заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко рассказал , что был бы счастлив, если бы до конца года весь комплекс Киево-Печерской лавры был передан государству.
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