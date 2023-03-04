Вскоре Байден планирует объявить о замене командующего начальниками штабов Милли, - NYT
Осенью у главы объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли стекает время полномочий, поэтому президент Джо Байден рассматривает кандидатуры новых руководителей ведомства
Об этом сообщили в The New York Times.
Срок полномочий генерала Марка А. Милли в должности главы Объединенного комитета начальников штабов истекает этой осенью, и президент Байден ищет одного из двух военных, которые станут его преемниками.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия уже проиграла стратегически, оперативно и тактически, - генерал Милли
Генерал Чарльз К. Браун-младший, широко известный как CQ, является начальником штаба ВВС — первым афроамериканцем, поднявшимся на этот пост в армии. По словам высокопоставленных должностных лиц администрации, он является главным претендентом.
Коллеги генерала Брауна говорят, что он жесток и методичен, и что он получил репутацию во время работы в Тихом океане в то время, когда "потенциальная война с Китаем является главной проблемой Пентагона".
Журналисты выделили и второго кандидата – генерала Дэвида Бергера из Корпуса морской пехоты. Отмечается, что у него есть опыт командования в Ираке и Афганистане. В издании пишут, что генерал "встряхнул" Корпус, чтобы подготовить его к будущему. Его инновационные концепции относительно того, как воевать в 21 веке, настолько "разозлили людей, которые были до него, что они пошли на редкий шаг и публично пожаловались на генерала".
По словам официальных лиц, президент Байден на пороге принятия решения, хотя его выбор должен подтвердить Сенат.
Назначение генерала Брауна было бы историческим — это стало бы вторым случаем в истории, когда высшим офицером страны будет темнокожий, и впервые, когда оборонным блоком страны будут руководить двое темнокожих.
Пост также не занимал генерал ВВС с 2005 года. За это время были назначены два морских пехотинца, адмирал ВМС и два генерала армии.
Независимо от того, по какому пути пойдет Джо Байден, следующий глава будет углублен в то, как подготовить военных к "конфликту великих держав" — как говорят в Пентагоне, для предстоящей войны с Китаем или Россией.
- Напомним, ранее генерал Марк Милли заявил , что Россия перешла к войне на истощение. У нее очень много потерь, а командный дух очень низкий, но россияне берут количеством.
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