Об этом сообщили в The New York Times.

Срок полномочий генерала Марка А. Милли в должности главы Объединенного комитета начальников штабов истекает этой осенью, и президент Байден ищет одного из двух военных, которые станут его преемниками.

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Генерал Чарльз К. Браун-младший, широко известный как CQ, является начальником штаба ВВС — первым афроамериканцем, поднявшимся на этот пост в армии. По словам высокопоставленных должностных лиц администрации, он является главным претендентом.

Коллеги генерала Брауна говорят, что он жесток и методичен, и что он получил репутацию во время работы в Тихом океане в то время, когда "потенциальная война с Китаем является главной проблемой Пентагона".

Журналисты выделили и второго кандидата – генерала Дэвида Бергера из Корпуса морской пехоты. Отмечается, что у него есть опыт командования в Ираке и Афганистане. В издании пишут, что генерал "встряхнул" Корпус, чтобы подготовить его к будущему. Его инновационные концепции относительно того, как воевать в 21 веке, настолько "разозлили людей, которые были до него, что они пошли на редкий шаг и публично пожаловались на генерала".

По словам официальных лиц, президент Байден на пороге принятия решения, хотя его выбор должен подтвердить Сенат.

Назначение генерала Брауна было бы историческим — это стало бы вторым случаем в истории, когда высшим офицером страны будет темнокожий, и впервые, когда оборонным блоком страны будут руководить двое темнокожих.

Пост также не занимал генерал ВВС с 2005 года. За это время были назначены два морских пехотинца, адмирал ВМС и два генерала армии.

Независимо от того, по какому пути пойдет Джо Байден, следующий глава будет углублен в то, как подготовить военных к "конфликту великих держав" — как говорят в Пентагоне, для предстоящей войны с Китаем или Россией.