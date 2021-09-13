ВСК закончит расследовать Вагнергейт, Иловайскую трагедию и переговоры Медведчука к концу ноября, - Безуглая

Об этом журналистам рассказала на брифинге глава ВСК, нардеп от "СН" Марьяна Безуглая, передает Еспресо.Tv.



К этому времени комиссия подготовит отчет для парламента. Часть материалов разглашать не будут - они сразу попадут в архив с ограниченным доступом.



"В этом отчете уже полностью будет кейс с вопросами "вагнеровцев". Также то, что мы успеем сделать по другим вопросам. Учитывая, какой предполагается темп, должно быть интересно", - сказала Безуглая.



Часть материалов о Вагнергейте, находящихся под грифом "секретно", не включат в отчет для парламента. Их сразу направят в архив с ограниченным доступом.



"То, что касается вопроса "вагнеровцев", часть материалов будет под грифом" "совершенно секретно". Мы не сможем их обнародовать в формате отчета непосредственно в парламенте", - пояснила глава ВСК.

Напомним, Безуглая заявила, что Зеленского нельзя вызвать на заседание по Вагнергейту, потому что он неприкосновенен.

Ранее Безуглая анонсировала обнародование результатов работы комиссии "в максимальном объеме".

Андрей Парубий заявил, что парламентская ВСК должна вызвать Ермака и Зеленского для объяснений по Вагнергейту.

Председатель ВСК заявила, что подготовка задержания "вагнеровцев" не была спецоперацией и проводилась без участия стран-партнеров.