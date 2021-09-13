ВСК закончит расследовать Вагнергейт, Иловайскую трагедию и переговоры Медведчука к концу ноября, - Безуглая
В ноябре временно-следственная комиссия подготовит отчет для парламента по расследованию Вагнергейта, Иловайской трагедии и переговоров Медведчука
Об этом журналистам рассказала на брифинге глава ВСК, нардеп от "СН" Марьяна Безуглая, передает Еспресо.Tv.
К этому времени комиссия подготовит отчет для парламента. Часть материалов разглашать не будут - они сразу попадут в архив с ограниченным доступом.
"В этом отчете уже полностью будет кейс с вопросами "вагнеровцев". Также то, что мы успеем сделать по другим вопросам. Учитывая, какой предполагается темп, должно быть интересно", - сказала Безуглая.
Часть материалов о Вагнергейте, находящихся под грифом "секретно", не включат в отчет для парламента. Их сразу направят в архив с ограниченным доступом.
"То, что касается вопроса "вагнеровцев", часть материалов будет под грифом" "совершенно секретно". Мы не сможем их обнародовать в формате отчета непосредственно в парламенте", - пояснила глава ВСК.
- Напомним, Безуглая заявила, что Зеленского нельзя вызвать на заседание по Вагнергейту, потому что он неприкосновенен.
- Ранее Безуглая анонсировала обнародование результатов работы комиссии "в максимальном объеме".
- Андрей Парубий заявил, что парламентская ВСК должна вызвать Ермака и Зеленского для объяснений по Вагнергейту.
- Председатель ВСК заявила, что подготовка задержания "вагнеровцев" не была спецоперацией и проводилась без участия стран-партнеров.
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