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ВСК Рады по расследованию дела вагнеровцев соберется 6 июля, - Безуглая
Первое заседание временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по расследованию действий высших должностных лиц против суверенитета Украины состоится 6 июля
Об этом сообщила глава ВСК Марьяна Безуглая из фракции "Слуга народа".
"Заседание ВСК по расследованию действий должностных лиц против суверенитета Украины в 14:00, вторник", - написала Безуглая.
По ее словам, будет организована прямая трансляция заседания ВСК.
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