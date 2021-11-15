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Главная Общество ВСК по "вагнеровцам" обнародовала промежуточный отчет: проведение "спецоперации " птечки информации с украинской стороны не былоромежуточный отчет: проведение "спецоперации" подтвердили, утечки информации с украинской стороны не было

ВСК по "вагнеровцам" обнародовала промежуточный отчет: проведение "спецоперации " птечки информации с украинской стороны не былоромежуточный отчет: проведение "спецоперации" подтвердили, утечки информации с украинской стороны не было

15 ноября, 2021 понедельник
17:30
Общество Дело "вагнеровцев"

Временная следственная комиссия Верховной Рады обнародовала промежуточный отчет, в котором подтвердила проведение "спецоперации" по задержанию членов ЧВК "Вагнер" и опровергла утечку информации с украинской стороны

Об этом говорится в промежуточном отчете ВСК.

"ВСК установлено, что понятие "спецоперация", о котором идет речь в многочисленных публикациях СМИ в контексте так называемого дела вагнеровцев, не употребляется в терминологии разведывательных органов Украины. Это исключительно специфика деятельности правоохранительных органов и регулируется соответствующими нормативно-правовыми актами". Разведывательные органы в своей деятельности употребляют термин "специальное (активное) мероприятие", - говорится в отчете.

ВСК констатировала, что с 2014 года разведывательные органы Украины и СБУ проводят работу по документированию участия российских военных и наемников в войне против Украины. В рамках этих мероприятий украинская разведка подтвердила присутствие на территории Луганской и Донецкой областей частных военных компаний, в том числе "Вагнер" и "МАР".

Все данные Главное управление разведки Минобороны передало СБУ. Вместе органы приняли решение о совместном активном мероприятии по "выманиванию" наемников, которое началось в июне 2020 года.

"Активное мероприятие предусматривало "выманивание" 33 отобранных наемников с территории Российской Федерации, по легенде - в Боливарианскую Республику Венесуэлу. С этой целью был введен новый так называемый вербовщик для группы", - говорится в сообщении.

Комиссия отмечает, что специальное мероприятие проводили только украинские разведывательные и контрразведывательные органы.

Отмечается, что подтверждений утечки информации с украинской стороны нет.

"ВСК не нашла подтверждения, что произошла утечка информации с украинской стороны относительно первого разведывательного и второго активного мероприятий на любом из их этапов. В частности, ни одно заслушанное ВСК лицо не отметило, что знает о факте подобной утечки", - говорится в сообщении.

Все материалы, которые появлялись в Интернете с 13 июля 2020 года, исходят из СБУ и Офиса Генерального прокурора. В то же время, в публичном доступе нет ни одного документа разведывательных органов.

ВСК констатировала, что об отдельных процессах разведывательных мероприятий украинских спецслужб могли знать в России и Беларуси. Неизвестно, координировались ли между собой спецслужбы этих стран.

В то же время ВСК отмечает, что нет никакого документально оформленного указания от какого-либо должностного лица об отсрочке. ВСК отмечает, что нет подтверждения того, что президент Украины давал какие-либо распоряжения. Таких полномочий нет и у главы Офиса президента.

Санкционировать определенные действия в рамках расследования может только министр обороны Украины, если это касается дополнительного привлечения сил ВСУ.

"Имеющиеся данные позволяют сделать опосредованные выводы, что произошла отсрочка активного мероприятия - с 25 июля на 30 июля 2020 года. ВСК не удалось точно установить, кто и на каком уровне в Украине принял решение об отсрочке", - говорится в отчете.

ВСК отмечает, что большое влияние на разжигание внутреннего общественно-политического конфликта вокруг темы "вагнеровцев" оказали российские информационные источники.

"ВСК констатирует, что с момента задержания группы наемников спецслужбы Российской Федерации приступили к специальной операции по дезинформации против Украины с целью представить работу украинских спецслужб, органов государственной власти в негативном свете, нивелировать их результаты, осветить как неудачные, вызвать внутреннюю дестабилизацию и спровоцировать недоверие к институтам государства", - отмечается в отчете.

  • Напомним, журналист Юрий Бутусов утверждал, что 24 июля 2020 года на совещании с участием президента Владимира Зеленского, первого заместителя секретаря СНБО Руслана Демченко, заместителя председателя ОП по вопросам обороны Романа Машовца, экс-начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Василия Бурбы  и бывшего первого заместителя главы СБУ Руслана Баранецкого председатель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что операцию по "вагнеровцам" проводить нельзя. Ермак сослался на переговоры с помощником президента России Дмитрием Казаком, что задержание "вагнеровцев" помешает началу очередного перемирия на Донбассе и озвучил требование перенести начало операции. По его словам, Зеленский поддержал эту идею, поэтому вылет "вагнеровцев" из Минска был отложен на 30 июля 2020 года.
  • Впоследствии, 29 июля 2020 года белорусское государственное информагентство БелТА сообщило, что в санатории под Минском задержали 32 россиян, являющихся "боевиками неофициальной российской ЧВК "Вагнера".
  • Президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак отрицали проведение операции. Однако Зеленский впоследствии заявил, что рассказал Лукашенко о спецоперации по задержанию "вагнеровцев".
  • 8 сентября издание CNN со ссылкой на заявления трех экс-чиновников украинской военной разведки сообщило, что спецоперация по задержанию "вагнеровцев" в Украине проходила "с ведома Соединенных Штатов".
  • CNN опубликовало материал, в котором сообщалось о том, как готовились к спецоперации по задержанию вагнеровцев украинские спецслужбы и чем помогали США.
  • Впоследствии, глава ВСК по "вагнеровцам" Марианна Безугла заявила, что подготовка задержания "вагнеровцев" не была спецоперацией и проводилась без участия других стран.
  • Главный редактор издания Цензор.Нет Юрий Бутусов заявил, что во время своего заявления глава ВСК по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов государственной власти и других лиц против суверенитета Украины Марианна Безугла фактически признала ложь президента Владимира Зеленского по спецоперации по "вагнеровцам".
  • В Bellingcat рассказали о деталях расследования по делу "вагнергейта".

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