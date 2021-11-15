ВСК по "вагнеровцам" обнародовала промежуточный отчет: проведение "спецоперации " птечки информации с украинской стороны не былоромежуточный отчет: проведение "спецоперации" подтвердили, утечки информации с украинской стороны не было

Об этом говорится в промежуточном отчете ВСК.

"ВСК установлено, что понятие "спецоперация", о котором идет речь в многочисленных публикациях СМИ в контексте так называемого дела вагнеровцев, не употребляется в терминологии разведывательных органов Украины. Это исключительно специфика деятельности правоохранительных органов и регулируется соответствующими нормативно-правовыми актами". Разведывательные органы в своей деятельности употребляют термин "специальное (активное) мероприятие", - говорится в отчете.

ВСК констатировала, что с 2014 года разведывательные органы Украины и СБУ проводят работу по документированию участия российских военных и наемников в войне против Украины. В рамках этих мероприятий украинская разведка подтвердила присутствие на территории Луганской и Донецкой областей частных военных компаний, в том числе "Вагнер" и "МАР".



Все данные Главное управление разведки Минобороны передало СБУ. Вместе органы приняли решение о совместном активном мероприятии по "выманиванию" наемников, которое началось в июне 2020 года.

"Активное мероприятие предусматривало "выманивание" 33 отобранных наемников с территории Российской Федерации, по легенде - в Боливарианскую Республику Венесуэлу. С этой целью был введен новый так называемый вербовщик для группы", - говорится в сообщении.



Комиссия отмечает, что специальное мероприятие проводили только украинские разведывательные и контрразведывательные органы.



Отмечается, что подтверждений утечки информации с украинской стороны нет.



"ВСК не нашла подтверждения, что произошла утечка информации с украинской стороны относительно первого разведывательного и второго активного мероприятий на любом из их этапов. В частности, ни одно заслушанное ВСК лицо не отметило, что знает о факте подобной утечки", - говорится в сообщении.

Все материалы, которые появлялись в Интернете с 13 июля 2020 года, исходят из СБУ и Офиса Генерального прокурора. В то же время, в публичном доступе нет ни одного документа разведывательных органов.



ВСК констатировала, что об отдельных процессах разведывательных мероприятий украинских спецслужб могли знать в России и Беларуси. Неизвестно, координировались ли между собой спецслужбы этих стран.

В то же время ВСК отмечает, что нет никакого документально оформленного указания от какого-либо должностного лица об отсрочке. ВСК отмечает, что нет подтверждения того, что президент Украины давал какие-либо распоряжения. Таких полномочий нет и у главы Офиса президента.

Санкционировать определенные действия в рамках расследования может только министр обороны Украины, если это касается дополнительного привлечения сил ВСУ.

"Имеющиеся данные позволяют сделать опосредованные выводы, что произошла отсрочка активного мероприятия - с 25 июля на 30 июля 2020 года. ВСК не удалось точно установить, кто и на каком уровне в Украине принял решение об отсрочке", - говорится в отчете.

ВСК отмечает, что большое влияние на разжигание внутреннего общественно-политического конфликта вокруг темы "вагнеровцев" оказали российские информационные источники.

"ВСК констатирует, что с момента задержания группы наемников спецслужбы Российской Федерации приступили к специальной операции по дезинформации против Украины с целью представить работу украинских спецслужб, органов государственной власти в негативном свете, нивелировать их результаты, осветить как неудачные, вызвать внутреннюю дестабилизацию и спровоцировать недоверие к институтам государства", - отмечается в отчете.