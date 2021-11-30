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ВСК - это бутафория, которой нам пытались замылить глаза, - политический эксперт о комиссии Рады по вагнеровцам

30 ноября, 2021 вторник
17:08
Общество

Политический эксперт Валерий Клочок заявил, что задача временных следственных комиссий (ВСК) Верховной Рады – держать в инфополе проблему, а не выносить решение

Об этом заявил в эфире программы "Содержительно" на канале Еспресо.TV.

"Единственный такой нюанс - то, что я всегда говорю. Мы ожидаем от ВСК чего? Судебных решений? Задача комиссии - поддержка в информационном поле актуальной проблемы, которая, по мнению депутатов, заслуживает их контроля. Далее материалы передадут соответствующим правоохранительным органам. Они их или учтут, или не учтут. Мы это уже не знаем, потому что следствие будет проходить без нашего глаза", - считает он.

Он добавил, что в суде можно увидеть результаты дела или нет, потому что оно может не дойти до него.

"ВСК, на данном этапе, выполнила свою миссию. Теперь к тому, что озвучено. Самая большая проблема заключается в том, что люди не верят этому. Ведь когда (народный депутат Алексей – ред.) Жмаранецкий комментирует: "Да никто не виноват". Ждите, а где же виноват? Страшнее всего то, что нивелируется в нашем сознании, обнуляется значимость таких комиссий", - заявил эксперт.

Он добавил, что глава комиссии Марианна Безугла будет говорить то, что сказали на Банковой.

Вы хотите найти логическую связь, в том, что она говорит? шутят народные депутаты? Хотите похоронить дело? - Создайте ВСК.
И дело заглохло, оно никогда дальше не двигается. Я был на нескольких заседаниях, вызывающих участников, фигурантов скандала. С ними говорят, они отвечают на вопросы. Но это в рамках работы комиссии – это даже не материалы следствия. Все равно нужно будет повторно вызывать, допрашивать. Мы получили публичный контроль депутатов, но проблема в том, что у этой комиссии были "слуги народа", - подытожил он.

  • Напомним, журналист Юрий Бутусов заявил, что 24 июля 2020 года на совещании с участием президента Владимира Зеленского, первого заместителя секретаря СНБО Руслана Демченко, заместителя председателя ОП по обороне Романа Машовца, эксначальника Главного управления разведки Минобороны Украины Василия Бурбы и бывшего первого заместителя председателя СБУ Руслана Баранецкого глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что операцию по "вагнеровцам" проводить нельзя. По словам Бутусова, Ермак сослался на переговоры с помощником президента России Дмитрием Козаком и то, что задержание "вагнеровцев" помешает началу очередного перемирия на Донбассе и потребовал перенести начало операции. По данным Бутусова, Зеленский поддержал эту идею, поэтому вылет "вагнеровцев" из Минска был отложен на 30 июля 2020 года.
  • 29 июля 2020 года белорусское государственное информагентство БелТА сообщило, что в санатории под Минском задержали 32 россиян , являющихся "боевиками неофициального российского ППК "Вагнера".
  • Президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак отрицали проведение операции. Однако Зеленский впоследствии заявил, что рассказал Лукашенко о спецоперации по задержанию "вагнеровцев".
  • 8 сентября издание CNN со ссылкой на заявления трех экс-чиновников украинской военной разведки сообщило , что спецоперация по задержанию "вагнеровцев" в Украине проходила "из ведома Соединенных Штатов". CNN опубликовало материал , в котором сообщалось о том, как готовились к спецоперации по задержанию вагнеровцев украинские спецслужбы и чем помогали США.
  • Глава ВСК по "вагнеровцам" Марианна Безугла заявила , что подготовка задержания "вагнеровцев" не была спецоперацией и проводилась без участия других стран.
  • Главный редактор издания Цензор.Нет Юрий Бутусов заявил , что во время своего заявления глава ВСК по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов государственной власти и других лиц против суверенитета Украины Марьяна Безугла фактически признала ложь президента Владимира Зеленского по спецоперации по "вагнеровцам".
  • В Bellingcat рассказали о деталях расследования по делу "вагнергейта".
  • ВСК по "вагнеровцам" обнародовала промежуточный отчет , в котором подтвердила проведение "спецоперации" по задержанию боевиков и отрицает утечку информации с украинской стороны
  • Рада одобрила проект постановления о промежуточном отчете временной следственной комиссии по расследованию возможных противоправных действий госслужащих и других лиц, которые могли способствовать нарушению суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины и представлять угрозу нацбезопасности

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Верховная Рада
ВСК
Вагнергейт
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