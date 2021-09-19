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Вши, коронавирус, переполненные камеры, голод и холод. Как издеваются над женщинами в концлагере Лукашенко на Окрестина

19 сентября, 2021 воскресенье
10:31
Новости

Журналистка газеты "Наша нива" (Минск) Екатерина Карпицька рассказала в Facebook о том, что ей пришлось пережить в коплексов СИЗО силовых органов Лукашенко на улице Окрестина, где она провела 30 суток

Правозащитники и политзаключенные, а их количество в Беларуси и в дальнейшем продолжает увеличиваться, называют это место настоящим концентрационным лагерем.

Как и почему она туда попала, Карпицька не говорим. Однако сейчас она уже на свободе и ее показания являются бесценными для оценки событий в Беларуси, передает Еспресо.TV .

"Вместе с политзаключенными по" уголовци "(то есть по уголовным статьям - ред.) Наших (то есть журналистов, а это большая доля всех заключенных там - ред.) продолжают пытать на Окрестина. 30 суток там в сегодняшних условиях мне хватило, чтобы выйти с букетом новых болезней - от фаринготрахеиту к цистита и коронавируса (кстати, именно прививки помогло перенести последний довольно легко по сравнению с соседями по камере). А люди сидят там 60 дней и более, в зависимости от того, сколько протоколов им захотят навязать ", - так Екатерина начинает свою рассказ .

Она пишет, что люди сидят в антисанитарии: их никогда не водят в душ и из личных вещей не выдают даже зубную щетку. "Туалетная бумага иногда приходилось выбивать по сантиметру".

"Сидят месяцами без прогулок (воздух в камеру №15 могло поступать к нам только из коридора через" кормушку ", но она все время была преднамеренно закрытой). Сидят без матрасов (подушкой нам служил заплесневелый хлеб, а на голом полу или шконци спать было бы еще возможно, но ночи давно дико холодные: даже обнимая друг друга и зажимая между ног бутылку с горячей водой, мы не могли унять дрожь. ночи превращались в цикл физических упражнений - приседать, отжиматься, постоять в планке - то погреться и заснуть ", - продолжает она.

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По словам девушки, в втором и четвёртом часу ночи их поднимали на переклички. Также Екатерина говорит, что там в камерах по ночам горит свет.

"Сидят без передач. Многих женщин забирали из работ или дачи в юбках, платьях. Они так и лежали по ночам на холодном полу, пока кто-то из тех, кто выходил на свободу, не снимал с себя майку или трусы-носки. Щеткой, осталась мне которая по наследству, пользовалось еще человек пять до этого, кажется ".

Катя пишет, что люди в камерах полуголодные. За месяц питания она заплатила более 400 белорусских рублей. За эти деньги на обед она получала пустой суп - "жидкость с парой картофелин и шелухи от нее, хлеб с плесенью и две чашки чая или кисель, которым заполняли только половину кружки".

"Сидят без адекватной медицинской помощи. В пиковый момент в двухместной камере №15 было 20 женщин - в холоде и духоте все быстро начинают болеть. Всех атаковал коронавирус, который, как и другие болезни, лечится там в большинстве случаев парацетамолом. Без возможности двигаться в комнате 3 на 4 метра, с плохим питанием все резко перестали ходить в туалет ", - рассказывает подробности жизни на Окрестина девушка.

Также Катя вспоминает, как к ним в камеру подселяют больных преступниц - с вшами, с грибком, язвами на теле, расстройством желудка. И жестким похмельем.

"Наблюдают и ждут, что мы сорвемся. Но мы просто берем и начинаем мыть Маринку над дыркой в полу и выбиваем у медработников зеленку, чтобы обработать ее раны".


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