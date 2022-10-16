Всей оккупированной части Донбасса не хватает хлеба, - Андрющенко

Об этом в эфире Еспресо сказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"В Мариуполе нет нормального обеспечения хлебом, его пропуск очень частичен. Если суммировать, то хлеба не хватает всей Донецкой области. Очень большие проблемы у оккуцпантов сейчас с пекарнями. Неработающая система водоснабжения, нет нормальной системы газоснабжения", - заявил он.

Андрющенко подчеркнул, что и то, и то было разрушено непосредственно оккупантами.

"Это вызывает проблемы с хлебом, его фактически нет. В городе у людей ситуация не в том, что нет денег - просто нет хлеба. Его привозят раз в неделю в гумштаб Единой России. Люди выстраиваются в тысячные очереди, пытаются набрать хлеба на неделю вперед. В основном в городе осталось неработающее население - пенсионеры и их там более 60 тыс. Постоянно такие истории случаются и не только с хлебом", - подытожил советник мэра.