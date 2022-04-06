Всеукраинский совет церквей заявил о геноциде Украинского народа, совершенном российскими войсками на Киевщине

Соответствующее заявление было опубликовано на сайте Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций.

В заявлении ВСЦиРО напомнили о многочисленных фактах издевательств и бесчеловечной жестокости, которые российские солдаты совершали в отношении невинных мирных людей в захваченных городах Киевской области. В частности, о найденных в освобожденной от российских оккупантов Буче застреленных в голову людей со связанными руками, доказательствах издевательств российских солдат над украинскими женщинами и детьми, которых после коллективных изнасилований расстреляли и оставили в братских могилах или просто на улице.

Лидеры церквей назвали такие действия российских оккупантов, а также поддержку этих зверств их семьями и широкой общественностью в России "свидетельством полного искажения мировоззрения и нравственной деградации российского общества".

"Весь мир должен осознать, что это не "украинский кризис", это даже не "война россии против Украины" – это война человечности, моральных ценностей, добродетели с концентрированным злом, которое имеет сатанинскую фашистскую природу. Культ войны и шовинизм уже десятки лет прославляемые в российском обществе, которое стало поклоняться войне, построило ей храм в Москве и с лозунгом "Можем повторить" оправдывает новые жертвоприношения своему кровавому идолу.

Теперь каждое государство во всем мире не должно умолчать! Каждое государство в мире должно признать геноцид Украинского народа во время российского вторжения в 2022 году и осудить идеологию "русского мира" как оправдывающую геноцид народов и уничтожение целых государств", - говорится в заявлении.

Лидеры церквей убеждены, что совершенные в Украине военные преступления и преступления против человечности "являются убедительным аргументом в пользу всеобъемлющих и без исключения санкций против российской экономики во всех ее секторах, а также должны, наконец, побуждать мировых лидеров, НАТО и ЕС предоставить Украине все необходимое оружие для победы над россией как государством-террористом, включая средства ПВО, самолеты-истребители, летальное наступательное оружие, танки и противокорабельные ракеты".

"Мы возносим молитвы за вечный покой всех невинных жителей Украины, убитых на Киевщине, Черниговщине, Сумщине, в Харькове, Мариуполе, Херсоне, Мелитополе, Бердянске и других городах, куда ворвались российские захватчики. Мы молимся за полную победу Украины над этим злом, за разгром российских оккупационных войск, свержение человеконенавистнического режима в России, прозрение и покаяние ослепленных пропагандой российских граждан", - добавили в ВСЦиРО.

Папа Римский осудил зверства россиян и развернул флаг Украины, который ему привезли из Бучи

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