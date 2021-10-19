Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Новости Всеукраинский проект "POETY. Диалог поколений" завершился концертом Соломии Чубай

Всеукраинский проект "POETY. Диалог поколений" завершился концертом Соломии Чубай

19 октября, 2021 вторник
18:48
Новости Соломия Чубай

Всеукраинский проект "POETY. Диалог поколений" подошел к концу. Финальным событием проекта стал концерт - презентация литературно-музыкального проекта Соломии Чубай "POETY. Диалог поколений". Во время концерта прозвучали джазовые и фанковые песни из нового альбома "POETY. Диалог поколений", а также из альбома Соломии Чубай "Life. Украина. Любовь. POETY

Вместе с Соломией Чубай, вокалисткой и автором песен, на сцене выступили Том Луголооби - клавиши, Александр Главацкий - гитара, Игорь Гнидин - барабаны, Андрей Кохан - бас-гитара и Юлия Швед - бэк-вокал. Особую масштабность музыке придало участие легендарного львовского симфонического оркестра INSO-Lviv с дирижером Евгением Вороном.

Альбом POETY. Диалог поколений - это 10 новых песен на стихи украинских авторов-юбиляров: Мыколы Винграновского, Юрия Клена, Леси Украинки, Чайки Днепровой, Ивана Франко, Павла Тычины, Юрия Покальчука, Александра Ирванца, а также Грыцька Чубая, отца Соломии и символического объединяющего элемента в проекте. Песни были выбраны не просто так - в каждой из них своя личная история для Соломии: Мыкола Винграновский - любимый автор Соломии и ее мамы, Галины Чубай, а слова песни по Грыцьку Чубаю взяты Соломией из письма поэта к Олегу Лишеге, которые звучат словами поддержки и Соломии, и слушателям - так автор воспроизвела диалог с отцом.

Музыкальное выступление сопровождалось особым видео-артом от художника Алексея Хорошко, в котором автор воссоздал диалог поколений в виде открыток - анимировав изображения поэтов и поэтесс, которые создал для проекта, использовав кадры из фильмов Параджанова и Ильенко.

Концерт стал своеобразным манифестом внутренней силы - здесь звучат сильные слова о том, насколько важна вера в себя и поддержка людей, которые в тебя верят, сильный женский вокал, сильные поэтические тексты, сильный музыкальное сопровождение, и, наконец, личная сила, которую излучала Соломия Life.

"Никогда никому не позволяйте себя унижать, никогда никому не позволяйте не верить в вас, но верьте сами в себя. Окружайте себя людьми, которые верят в вас, не бойтесь, потому что то, что в вас внутри живет и то, о чем вы мечтаете - имеет право на осуществление и вы имеете право жить тем, что вы любите, и чем горите, не вредя другим", - Соломия Чубай.

Каждая песня звучала как маленький праздник, поэтому в целом праздник получился большой. В холодный осенний вечер концерт подарил посетителям необъятное внутреннее тепло.

POETY. Диалог поколений посвящен поэтам-юбилярам 2021 года Юрию Клену, Днепровой Чайке, Ивану Франко, Лесе Украинке, Павлу Тычине, Мыколе Винграновскому и отцу Соломии - Грыцьку Чубаю. Личная цель Соломии Чубай - чтобы уроки литературы в школе стали интересными прежде всего для учеников - переросла в большую идею, и мы создали 7 видео-дискуссий, по-новому раскрыли этих авторов, в частности, для школьников. В дискуссиях мы говорим о том, как воспринимают классиков поэты-современники, что одни значат для других. Юрий Издрик, например, во время дискуссии о Мыколе Винграновском сначала постулирует тезис о ненужности литературы и поэзии в будущем, но потом сам опровергает эту мысль.

Проект "POETY. Диалог поколений" касается каждого, кому важна украинская культурная идентичность, он делает украинских поэтов-юбиляров родными для нас, и доказывает, что, как и мы сегодня, они любили, дружили и собирались в дружеской компании для того, чтобы попеть.

"Проект о том, что мы убираем с пьедесталов унылые памятники, и чтобы Олекса любил наконец украинскую литературу. И ваши дети, и ваши внуки, чтобы они уважали украинскую литературу и любили ее. Любите украинское и уважайте украинское, оно на самом деле очень классное и очень современное, и любая поэзия ХІХ, ХХ, ХХІ века - о нас", - сказала Соломия Чубай.

Проект релизован ОО "Львовский Культурный Центр" при поддержке Украинского Культурного Фонда. Позиция Украинского культурного фонда может не совпадать с мнением авторов.


 
Читайте также:
На Окрестина. Минск
17 октября, 2021 воскресенье
"Хлоркой обрабатывать". Белорусские киберпартизаны "слили" инструктаж из МВД Лукашенко по обращению с политзаключенными
17 октября, 2021 воскресенье
Китай тайно испытал гиперзвуковую ракету, которая облетела всю Землю, - Financial Times
10 октября, 2021 воскресенье
Малиновский назвал условие своего возвращения в сборную Украины
Киев
+10
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.21
    Покупка 26.21
    Продажа 26.44
  • EUR
    Покупка 30.37
    Продажа 30.74
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, вторник
19 октября
21:24
Обновлено
"Шахтер" - "Реал": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
21:16
МВФ
Для одобрения транша МВФ советом директоров Украина должна выполнить дополнительные условия, - советник Зеленского
21:11
Отключили от газа все село: СБУ возбудила дело по "Харьковгазу"
20:56
Инфографика
ФК "Шахтер"
"Шахтер" - "Реал": составы команд на матч Лиги чемпионов
20:41
Виктор Медведчук
Минимизация налогов: ГБР проверяет причастность Медведчука к ввозу топлива из РФ в Украину по заниженным ценам
20:23
Украина и Канада совместно построят космодром под украинские ракетоносители "Циклон 4М", - Уруский
20:20
Брат погибшего мэра Кривого Рога Павлова умер от отравления алкоголем, - Нацполиция
20:17
Андрей Лунин
Тренер "Реала" Анчелотти спрогнозировал будущее украинца Лунина
19:46
Олег Дерипаска
В Вашингтоне ФБР обыскивает дом российского олигарха Дерипаски, - NBC News
19:43
В "Киевтеплоэнерго" прошли обыски, руководителю и подрядчику сообщили о подозрении
19:28
"Селтик" - "Ференцварош"
"Селтик" обыграл "Ференцварош" Зубкова в Лиге Европы
19:18
Карантин
В Житомире усилят карантин с 23 октября: какие ограничения введут
19:00
Александр Тупицкий
КСУ рассмотрит дело об увольнении судей Тупицкого и Касминина
18:59
Он лучший боксер легкого веса, - Лопес неожиданно похвалил Ломаченко
18:48
Похищение людей, военные, экологические и другие преступления: в Украине создали Виртуальный музей российской агрессии
18:48
ООС
Оккупанты трижды нарушили "тишину" на Донбассе: стреляли из запрещенного оружия
18:45
Сербин
Как незрячий певец завоевал золото на Паралимпиаде в Токио. История чемпиона
18:40
Инфографика
"Шахтер" - "Динамо"
"Шахтер" - "Реал": букмекеры предсказали победителя матча Лиги чемпионов
18:18
Тренер ПСЖ признался, как Месси чувствует себя в Париже
18:14
Ллойд Остин
Глава Пентагона Остин встретился с Зеленским
17:45
Руслан Стефанчук
По требованию Зеленского: Стефанчук распорядился созвать внеочередное заседание Рады, в повестке дня 14 вопросов
17:17
"Крым - это Украина": Великобритания осудила решение РФ провести перепись населения на оккупированном полуострове
17:01
Тарифы на отопление для юридических лиц в Киеве выросли на 80%, - решение КГГА
16:47
Ярослав Железняк
Подписывать закон "об олигархах" должен Разумков, а не Стефанчук, - Железняк
16:15
Юрий Витренко
Нафтогаз рассматривает возможность импорта газа из Румынии, - Витренко
16:11
Наталья Диденко
Украинцам следует ждать штормового ветра и потепления, - синоптик Наталья Диденко
15:46
НАБУ
Рада изменила порядок назначения директора НАБУ
15:25
Буймистер исключили из фракции "Слуга народа"
15:24
"Шахтер" победил "Реал" в юношеской Лиге УЕФА
15:17
Ллойд Остин
РФ начала войну на Донбассе и препятствует мирному урегулированию вооруженного конфликта, - глава Минобороны США
15:00
Роман Абрамовский
Абрамовский написал заявление об отставке с должности министра экологии, - Арахамия
14:53
Галина Третьякова
Комитет Рады не получал обращения об отстранении Третьяковой от пяти заседаний парламента
14:45
Даниил Болдырев
Дончанин, который принес Украине золото ЧМ в Москве, назвал Путина "козлом и агрессором"
14:34
Ощадбанк
Ощадбанк в январе-сентябре сократил чистую прибыль почти в 6 раз - до 849 млн грн
14:05
карантин
На этой неделе еще четыре области могут перейти в "красную" зону, - Киевская школа экономики
13:55
кредит
Госбанки с началу 2020 года сократили объем неработающих кредитов на 108 млрд грн, - НБУ
13:55
Владимир Зеленский в Трускавце. 2 октября 2021 года
Зеленский скрывает от общества правду, потому что его компании могут работать и сейчас, - автор расследования "Оффшор 95"
13:50
"Наследник" Усика разработал для Джошуа план мести украинскому боксеру
13:39
Дмитрий Разумков
Разумков: После отзыве с должности головы Рады я должен был автоматически войти во фракцию "Слуга народа"
13:33
рада голосование
Рада разблокировала подписание закона об олигархах
Больше статей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV