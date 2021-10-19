Всеукраинский проект "POETY. Диалог поколений" завершился концертом Соломии Чубай

Вместе с Соломией Чубай, вокалисткой и автором песен, на сцене выступили Том Луголооби - клавиши, Александр Главацкий - гитара, Игорь Гнидин - барабаны, Андрей Кохан - бас-гитара и Юлия Швед - бэк-вокал. Особую масштабность музыке придало участие легендарного львовского симфонического оркестра INSO-Lviv с дирижером Евгением Вороном.

Альбом POETY. Диалог поколений - это 10 новых песен на стихи украинских авторов-юбиляров: Мыколы Винграновского, Юрия Клена, Леси Украинки, Чайки Днепровой, Ивана Франко, Павла Тычины, Юрия Покальчука, Александра Ирванца, а также Грыцька Чубая, отца Соломии и символического объединяющего элемента в проекте. Песни были выбраны не просто так - в каждой из них своя личная история для Соломии: Мыкола Винграновский - любимый автор Соломии и ее мамы, Галины Чубай, а слова песни по Грыцьку Чубаю взяты Соломией из письма поэта к Олегу Лишеге, которые звучат словами поддержки и Соломии, и слушателям - так автор воспроизвела диалог с отцом.

Музыкальное выступление сопровождалось особым видео-артом от художника Алексея Хорошко, в котором автор воссоздал диалог поколений в виде открыток - анимировав изображения поэтов и поэтесс, которые создал для проекта, использовав кадры из фильмов Параджанова и Ильенко.

Концерт стал своеобразным манифестом внутренней силы - здесь звучат сильные слова о том, насколько важна вера в себя и поддержка людей, которые в тебя верят, сильный женский вокал, сильные поэтические тексты, сильный музыкальное сопровождение, и, наконец, личная сила, которую излучала Соломия Life.

"Никогда никому не позволяйте себя унижать, никогда никому не позволяйте не верить в вас, но верьте сами в себя. Окружайте себя людьми, которые верят в вас, не бойтесь, потому что то, что в вас внутри живет и то, о чем вы мечтаете - имеет право на осуществление и вы имеете право жить тем, что вы любите, и чем горите, не вредя другим", - Соломия Чубай.

Каждая песня звучала как маленький праздник, поэтому в целом праздник получился большой. В холодный осенний вечер концерт подарил посетителям необъятное внутреннее тепло.

POETY. Диалог поколений посвящен поэтам-юбилярам 2021 года Юрию Клену, Днепровой Чайке, Ивану Франко, Лесе Украинке, Павлу Тычине, Мыколе Винграновскому и отцу Соломии - Грыцьку Чубаю. Личная цель Соломии Чубай - чтобы уроки литературы в школе стали интересными прежде всего для учеников - переросла в большую идею, и мы создали 7 видео-дискуссий, по-новому раскрыли этих авторов, в частности, для школьников. В дискуссиях мы говорим о том, как воспринимают классиков поэты-современники, что одни значат для других. Юрий Издрик, например, во время дискуссии о Мыколе Винграновском сначала постулирует тезис о ненужности литературы и поэзии в будущем, но потом сам опровергает эту мысль.

Проект "POETY. Диалог поколений" касается каждого, кому важна украинская культурная идентичность, он делает украинских поэтов-юбиляров родными для нас, и доказывает, что, как и мы сегодня, они любили, дружили и собирались в дружеской компании для того, чтобы попеть.

"Проект о том, что мы убираем с пьедесталов унылые памятники, и чтобы Олекса любил наконец украинскую литературу. И ваши дети, и ваши внуки, чтобы они уважали украинскую литературу и любили ее. Любите украинское и уважайте украинское, оно на самом деле очень классное и очень современное, и любая поэзия ХІХ, ХХ, ХХІ века - о нас", - сказала Соломия Чубай.

Проект релизован ОО "Львовский Культурный Центр" при поддержке Украинского Культурного Фонда. Позиция Украинского культурного фонда может не совпадать с мнением авторов.