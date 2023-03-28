Всеобщая забастовка, столкновения на улицах и обращение премьера: что произошло в Израиле

Что происходит

В понедельник, 27 марта, продолжающиеся в стране последние 3 месяца протесты достигли апогея: крупнейший профсоюз страны объявил об общей забастовке "исторического масштаба".

Приостановлены рейсы из главного аэропорта Израиля Бен Гурион, к забастовке профсоюзов присоединилась фондовая биржа Тель-Авива, о поддержке протеста объявили медики, согласившись оказывать только неотложную помощь. Прекратили работу два основных порта Израиля – Хайфа и Ашдод. Закрылись лавки, банки и торговые центры. Даже рестораны McDonald's не остались в стороне. Резервисты выразили угрозу отказа от военной службы. Все это, чтобы заставить власть отказаться от судебной реформы, предложенной правительством во главе с Беньямином Нетаньяху.

Беньямин Нетаньяху, фото: Getty Images

Что предшествовало

Накануне, 26 марта, Нетаньяху решил уволить с должности главу Минобороны Йоава Галанта, выступившего против судебной реформы.

Йоав Галант, хотя и принадлежит к правящей партии "Ликуд", призвал премьер-министра отменить разделивший страну законопроект, который привел к массовым протестам и вызвал рост недовольства в армии.

В ответ на увольнение Галанта, в ночь на 27 марта десятки тысяч протестующих вышли на улицы в разных городах страны, а возле частной резиденции Нетаньяху в Иерусалиме дошли до столкновений с полицией.

Кроме того, по информации Timesofisrael, мэры городов Кфар-Саба и Герцлия, главы региональных советов Верхней Галилеи и Шаар-Ханегева, а также глава местного совета Зихрон-Яаков объявили голодовку в знак несогласия с действиями премьер-министра.

Что предполагает судебная реформа

Суть предложенной реформы – ограничение полномочий Верховного суда.

Простое большинство в Кнессете сможет отменять судебные решения. Правительство получит контроль над комитетом, назначаемым судьями, увеличив там свое представительство. Суды лишат возможности пересматривать и отменять законы, предлагаемые парламентом. А вердикты юридических советников, которые раньше были обязательными для выполнения чиновниками, перестанут быть таковыми.

Ранее было принято еще одно решение в рамках реформы – генпрокурора лишили полномочий признавать несоответствие должности действующего премьер-министра.

Аргументы за и против реформы

Обещание реформировать судебную систему было в предвыборной программе партии "Ликуд", которая выиграла выборы осенью 2022 года и сформировала ультраправую правящую коалицию, поэтому попытки остановить этот процесс – недемократические, считают инициаторы реформы.

Сторонники Нетаньяху также заявляют, что суд вместо сосредоточения на правовых вопросах при сегодняшних широких полномочиях вмешивается в политические дела и тормозит законодательные инициативы. А система назначения новых судей не совершенна и презентативна. Те, кто за реформу, тоже выходят на улицу, чтобы выразить свою позицию.

Оппозиция обвиняет действующую власть в попытках узурпации власти и лишении контроля над правительственными решениями, а историк Юваль Харари сравнил судебную реформу с антидемократическим мятежом.

"Недавно мы обнаружили необходимость напомнить израильтянам, насколько уязвима наша демократия по сравнению с любой другой демократией в мире. В Израиле фактически нет системы сдержек и противовесов. У нас нет ни конституции, ни билля о правах, ни федерального разделения властей, ни президентского вето", – отмечает Йоханан Плеснер, президент Израильского института демократии.

фото: Getty Images

Что дальше

В понедельник утром должно было состояться выступление Беньямина Нетаньяху, однако его отложили на неопределенный срок. В конце концов, поздно вечером он обратился к народу и сообщил о приостановлении рассмотрения судебного законопроекта на этой сессии Кнессета.

"Когда есть возможность избежать гражданской войны путем диалога, я как премьер-министр беру тайм-аут для диалога", – сказал Нетаньяху

В своем выступлении он также упомянул о существовании "экстремистского меньшинства", которое "разрывает Израиль" и прокомментировал рост количества отказов служить в резерве Армии обороны Израиля. "Израиль не может существовать без ЦАХАЛа, а ЦАХАЛ не может существовать с отказом служить", поскольку отказы означают "конец государства".

На следующей неделе парламент идет на перерыв из-за праздника Песах. Рассмотрение реформы может быть продолжено на следующей сессии. "В том или ином виде реформа пройдет", – спрогнозировал премьер-министр.

Между тем, в понедельник вечером уличные протесты продолжились: в Тель-Авиве протестующих разгоняли водометами, в Иерусалиме подрались футбольные фаны и противники реформы.