Всеобщая мобилизация в России невозможна, - военный эксперт Грабский
Сергей Грабский, военный эксперт, участник миротворческих миссий в Косово и Ираке, считает, что из-за экономического кризиса и масштабов территории РФ россияне не имеют заранее подготовленной базы мобилизационного развертывания
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"При сегодняшних условиях Россия не может позволить себе всеобщую мобилизацию по нескольким позициям. Прежде всего – это экономическая катастрофа. Во-вторых, исходя из имеющихся в России расстояний, они не имеют заранее подготовленной базы мобилизационного развертывания", - отметил военный эксперт.
Сергей Грабский объяснил, что этот процесс требует колоссальной подготовки и в советское время этому уделялось очень важное внимание, то есть создавались специальные кадрированные части, группы и направления для обеспечения мобилизации техники и человеческих ресурсов.
"Россия – это не аналог Советского Союза. Сейчас у России этого нет, они просто не смогут отмобилизовать. В кадрированных частях был офицерский состав, который приходил и знал, чем будет заниматься. А сейчас на голову того же командира роты спускается еще две сотни новобранцев, с которыми надо что-то делать, и он не справится с этими задачами, а для того, чтобы бросить их, как говорится, на мясо, сначала его надо собрать, одеть, кормить неделю-две, потом их перевезти к месту утилизации, чтобы туда уже окончательно бросить. А на расстоянии этого процесса у них нет ничего, они не могут обеспечить массовую отмобилизацию сегодня", – подчеркнул Грабский.
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