"Всему есть предел. Мы не позволим никому оскорблять и презирать наших воинов и волонтерское сообщество", - Ирина Геращенко

С таким заявлением сегодня, 13 августа 2022 года, выступила сопредседатель парламентской фракции "ЕС" Ирина Геращенко, сообщается на официальном сайте партии.

Она отмечает, что власти следует пресекать любые попытки внести раскол в украинское общество, а тем более когда этим занимаются представители монобольшинства.

"Представительница власти госпожа Безуглая информирует, что она обратилась к СБУ с требованием исследовать связь между Яной Зинкевич, Мирославом Гаем, Данной Яровой, Михаилом Макаруком, Бориславом Березой и другими. Связь всех вышеперечисленных лиц очевидна. Все они - сознательные Граждане Украины, которые с 2014 года за нее борются, воюют на фронте или волонтерят, эвакуируют раненых и оказывают им первую медицинскую помощь. Честь знать всех этих людей, осознавая их заслуги перед Украиной", - говорится в заявлении.

Любые грязные намеки на какие-либо коммерческие связи, обвинения, что своими действиями они как-то подрывают единство между военным и политическим руководством страны и призыв к СБУ исследовать их работу "по подрыву национальной безопасности страны" недопустимы, утверждает Геращенко.

Это - реальное оскорбление воинов и волонтерского сообщества, конкретный пример языка ненависти и вражды во время войны, противопоставление частей общества, которые имеют разные политические взгляды, но сегодня объединились вокруг защиты страны от врага-оккупанта, добавляет депутат.

"В армии не спрашивают, за кого ты голосовал, во время эвакуации не интересуются идеологическими убеждениями раненого, волонтеры передают помощь всем батальонам и бригадам, не рассчитывая, кто в какой партии был в мирной жизни", - добавила Ирина Геращенко.

Читайт также: "Офис президента думает о досрочных выборах и активно над ними сейчас работает", - волонтер Дана Яровая. Эксклюзив Еспресо

"Мы можем критиковать определенные ошибки и действия, чтобы их исправить и не допустить авторитаризма в стране, потому что парламентский контроль – это функции оппозиции, но мы отложили в сторону вчерашние обиды, искренне протянув власти руку помощи. Нас возмущает политическая цензура и продолжение политических преследований, но мы воздерживаемся от перехода на личности. С первого дня полномасштабной агрессии неукоснительно соблюдая единство, часто в одностороннем порядке", - говорится в заявлении.

"Вместо этого реальные высокопоставленные представители партии власти публично обесценивают помощь Петра Порошенко и нашей команды армии, освобождение нами заложников и тот факт, что мы не допустили полномасштабного российского вторжения, удерживая шаткий мир политико-дипломатическими переговорами, пренебрежительно называя активную, патриотическую часть общества "порохоботами". Марьяна позволяет себе, среди прочего, и эйджистские заявления", - обращает внимание Геращенко.

"Всему есть предел. Мы не позволим никому оскорблять и презирать наших воинов и волонтерское сообщество. Мы не позволим ни одного хамского выпада по отношению к Яне Зинкевич, которую знают и уважают миллионы украинцев. Которая спасла тысячи жизней наших воинов и является важной частью нашей политической команды. Мы требуем публичных извинений от Безуглой по отношению к Яне и другим волонтерам, а от руководства партии "Слуга Народа" ждем ответственной позиции по отношению к их партийцам. Ждем, что вы дадите оценку заявлениям своей коллеги и отмежуетесь от них", - говорит сопредседатель фракции.

"Члены нашей партии сегодня на фронте. Это они, вместе с другими воинами, освобождали Бучу, где украинцев пытали в том числе вагнеровцы. Это они, вместе с другими воинами, чья партийность нас абсолютно не интересует, потому что все сегодня за Украину - сейчас где-то там под Херсоном. Это они под Харьковом, на Донетчине и Запорожье защищают Украину вместе со своими побратимами", - напоминает Ирина Геращенко.

"И когда мы от ОО "Дело Громад" и Фонда Порошенко передаем в батальоны и бригады дроны, пикапы, бронемашины, грузовики, мы не спрашиваем, за кого голосовали или будут голосовать военнослужащие, потому что сейчас ключевое – чтобы Украина выстояла и устояла. СБУ сейчас должно заниматься коллаборантами и предателями, а не "исследовать связи волонтеров и военных", - заключает сопредседатель фракции "ЕС".

"Мы с уважением относимся ко всем украинцам, какие бы политические взгляды они ни исповедовали, которые сегодня защищают Украину. Все вместе мы - большое сообщество патриотов. Требуем от власти прекратить раскалывать общество через своих "полезных идиотов", - резюмирует Ирина Геращенко.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb