Всемирный конгресс украинцев в ООН призвал бороться с этноцидом украинцев в РФ

Об этом говорится на сайте СКУ.



В сообщении отметили, что участниками 14-й сессии Форума по вопросам меньшинств, посвященной предотвращению конфликтов и защиты прав человека среди меньшинств, стали директор Представительства Всемирного конгресса украинцев (СГП) при ООН, член Комиссии СКУ по правам человека Андрей Добрянский, а также исполнительный директор СКУ Мария Куприянова.



Ремарки к Специальному докладчику ООН по национальным меньшинствам Фернану де Варенну были подготовлены в сотрудничестве с Комиссией СКУ по правам человека, которую возглавил Борис Вжесневский.



"Согласно официальной государственной переписи населения, в течение 2002-2010 годов в России исчезло примерно 35%, или более одного миллиона этнических украинцев. Что могло это вызвать? В течение последних 15 лет постепенно возрастающими темпами ликвидировались украинские общественные, культурные и религиозные организации в разных регионах Российской Федерации, что лишало украинское национальное меньшинство институционных или организационных рамок труда и любых возможностей изучать родной язык или сохранять и передавать свои культурные достояния", - отметили в СКУ.



Кроме того, представители конгресса призвали международное сообщество "бороться с этим произволом и помочь остановить план по этноциду миллионов украинцев".



В СКУ добавили, что Комиссия Конгресса проводит систематическую работу по информированию международного сообщества и повышению его осведомленности о нарушении прав человека на оккупированных Россией территориях Украины. Кроме того, она осуществляет мониторинг ситуации с соблюдением человеческих прав украинцев в их странах поселения и проводит мероприятия по защите их человеческих и коллективных прав.

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