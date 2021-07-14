Всемирный конгресс украинцев приостановил членство российского представительства
Членство с украинскими организациями в РФ прекратили по просьбе россиян: им грозит уголовная ответственность за сотрудничество с ВКУ
Об этом сообщили в пресс служба Конгресса, ссылаясь на решение Совета директоров UWC от 10 июля.
Голосование провели по просьбе организаций-членов конгресса и членов правления из России, которым грозит уголовная ответственность за сотрудничество с СКУ после подписания президентом России Владимиром Путиным 28 июня закона №230.
Согласно закону, гражданам РФ запрещено участвовать в деятельности организаций, которые считаются "нежелательными".
1 июля Путин принял поправки в Уголовный кодекс, согласно которым россиянам, признанным причастным к "нежелательным" организациям, грозит до 6 лет лишения свободы.
"Это еще один пример грубого нарушения Россией прав человека и продолжение преследований украинского национального меньшинства, которая является крупнейшей национальным меньшинством России. Всемирный конгресс украинцев осуждает российское репрессивное законодательство, целью которого является изоляция и ассимиляция украинцев в России", - заявил президент конгресса Павел Грод.
Он также заверил, что приостановление сотрудничества с составными украинскими организациями в России "было очень сложным, но необходимым решением", и обвинил Кремль в культурном геноциде украинского в России.
Грод призвал международное сообщество осудить такие действия Кремля и принять конкретные шаги для защиты демократических ценностей и прав человека.
"Повторяя советскую практику, Путин закрывает свою страну от внешнего мира. Он также отправляет миллионы украинцев, проживающих в России, в принудительной изоляции. В лучших традициях сталинизма, с помощью государственной пропаганды он разжигает ненависть к украинцам. А после того, как Путин дал понять, что действительно считает украинцев и россиян "одним народом" Путин уклонился от вопроса о встрече с Зеленским и назвал Медведчука "украинским националистом", идентифицировать себя украинцем в России стало просто опасно ", - добавил президент ВКУ.
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