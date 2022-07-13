Всемирный конгресс украинцев подает в суд в Канаде, чтобы остановить возвращение турбины для "Северного потока"
Всемирный конгресс украинцев подает в суд в Канаде из-за возвращения в Германию отремонтированной турбины для "Северного потока-1"
Об этом Всемирный конгресс украинцев сообщает на своем сайте.
"В течение последних нескольких дней Всемирный конгресс украинцев вместе с Конгрессом украинцев Канады умоляли правительство Канады отменить решение, позволяющее Siemens Canada вернуть отремонтированные турбины Северного потока-1 в Германию. Мы также призвали правительство обеспечить соблюдение и ужесточение всех санкций, введенных Канадой против России. На сегодняшний день наши попытки безуспешны, поэтому у нас не было другого выбора, кроме как подать иск в суд", – говорят в Конгрессе.
В заявлении, поданном в Федеральный суд Канады, указано, что решение о предоставлении разрешения не было обоснованным и прозрачным. Также оно содержит запрос на отмену этого разрешения.
- Ранее издание Bloomberg сообщило, что Канада вернет Германии турбину для "Северного потока".
- Канцлер Германии Олаф Шольц поздравил решение Канады по турбине.
- МИД Украины раскритиковало решение Канады о передаче турбины, назвав его опасным прецедентом.
- США поддержали Канаду по делу передачи турбины для Северного потока.
- МИД Украины вызвал представителя официальной Оттавы в связи с передачей Канадой Германии турбины для российско-германского газопровода "Северный поток".
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