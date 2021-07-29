Всемирный конгресс украинцев готов предоставить более $ 20 млн на государственный проект мемориала в Бабьем Яру, - Ткаченко
Всемирный конгресс украинцев готов предоставить более $ 20 млн на реализацию государственного проекта мемориала Бабьего Яра
Об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в интервью НВ .
"СКУ готов инвестировать более $ 20 млн в государственный проект Бабьего Яра", - рассказал министр.
Сейчас есть две разные концепции мемориала: государственная и частная. Последнюю критикуют за привлечение российских денег.
Ткаченко рассказал, что нет "конкретных проектов строительства каждого из мемориалов".
"Мы активно сотрудничаем как с авторами государственной концепции, так и частной", - отметил министр.
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Ткаченко заявил, что в частном проект вовлечены "международных" бизнесменов.
"Сам по себе состав наблюдательного совета мемориала является международным. То есть там есть люди, которые работали в России, но которые сейчас себя позиционируют, как международные инвесторы. Рабочая группа, которая, я надеюсь, начнет работать в ближайшее время, позволит снять с повестки дня вопрос , на котором акцентировано делают упор некоторые коллеги относительно происхождения этих средств ", - сказал он.
На сегодня 49% средств в частном проекте принадлежат российским бизнесменам Михаилу Фридману и Герману Хану. Они происходят из Украины, однако имеют паспорта России и Израиля.
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