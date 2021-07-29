Всемирный конгресс украинцев готов инвестировать более $20 млн в государственный проект Бабьего Яра, - Ткаченко

Об этом говорится в интервью НВ с министром культуры Александром Ткаченко.

"Всемирный Конгресс Украинцев готов инвестировать более $20 млн в государственный проект Бабьего Яра", - рассказал министр.

Сейчас есть две разные концепции мемориала: государственная и частная. Последний проект критикуют за привлечение к нему денег российских бизнесменов.

Ткаченко рассказал, что сейчас нет "конкретных проектов строительства ни того, ни другого".

"Мы активно сотрудничаем как с авторами государственной концепции, так и частной. И я рад, что в последнее время наблюдается понимание в этом вопросе", - отметил министр.

В то же время он заявил, что в частный проект привлечены деньги не российских бизнесменов, а "международных".



"Сам по себе состав наблюдательного совета мемориала является международным. То есть там есть люди, которые работали в России, но которые сейчас себя позиционируют, как международные инвесторы. И в данном случае вопрос заключается в том, что они делают. Моя задача сделать так, чтобы средства, которые мы могли бы привлекать, поступали из разных источников. И в том числе от других государств. Именно поэтому рабочая группа, которая, я надеюсь, начнет работать в ближайшее время, позволит такие возможности открыть и снять с повестки дня вопрос, на котором акцентировано делают упор некоторые коллеги относительно происхождения этих средств", - сказал он.



На сегодня 49% средств в частном проекте принадлежат двум российским бизнесменам - Михаилу Фридману и Герману Хану. Они являются выходцами из Украины, но имеют двойное гражданство России и Израиля.