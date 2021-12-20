Всемирный экономический форум в Давосе отменили из-за "Омикрона", - Sky News
Всемирный экономический форум, который должны были провести с 17 по 21 января 2022 года на швейцарском горном курорте Давос, отменили из-за распространения штамма коронавируса "Омикрон"
Об этом в понедельник, 20 декабря, сообщил редактор Sky News Марк Клейнман.
"Сбор глобальных деловых и политических лидеров в следующем месяце на ежегодном саммите Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария) был отменен в связи с ростом уровня заболеваемости COVID-19 из-за штамма "Омикрон", - написал журналист в своем Twitter.
- Давосский экономический форум - 2021 также был отменен из-за пандемии коронавируса.
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