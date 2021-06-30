Всемирный день соцсетей: киберполиция рассказала, как защититься от мошенников в интернете
В киберполиции назвали самые популярные схемы мошенничества в социальных сетях и рассказали, как защититься от преступников
Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.
"Сегодня, 30 июня, во Всемирный день социальных сетей киберполиция напоминает об основных схемах злоумышленников и дает рекомендации, как не попасть на их крючок", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что одной из самых распространенных схем мошенничества схема "друг просит в долг" в социальных сетях: злоумышленники взламывают аккаунт лица в социальных сетях и рассылают просьбы о займе или пополнении мобильного счета. Иногда они также могут организовывать якобы сборы денег на лечение. В таком случае в киберполиции рекомендовали позвонить лицу и проверить информацию.
Кроме того, распространенной схемой является продажа несуществующих товаров в соцсетях. Обычно злоумышленники в таких случаях требуют предоплату за товар, однако после ее получения - блокируют покупателей.
Для безопасного пользования сетями в киберполиции посоветовали подключить двухфакторную аутентификацию, а также использовать различные сложные пароли для каждой соцсети. Кроме того, правоохранители не рекомендовали заходить на аккаунты с чужих устройств, никогда не пересылать частные фото или фотокопии документов, поскольку в случае взлома они окажутся у злоумышленников, не переходить по сомнительным гиперссылкам, не распространять противоправный контент, а для онлайн-шоппинга использовать проверить ресурсы и отдавать предпочтение наложенного платежа.
В киберполиции также напомнили, что представители соцсети никогда не будут писать в личные сообщения, а только на почту, указанную при регистрации.
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