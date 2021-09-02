Всемирный банк заявил о возможном предоставлении дополнительных $ 150 млн Украине на вакцинацию, - Ляшко

Об этом он написал в Facebook.



"Обсудили текущее состояние реализации Министерством трех проектов Всемирного банка по общим объемом займа $ 439 700 000. Получил заверения о возможности дополнительного финансирования в размере до $ 150 млн, в случае необходимости, на экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинацию в Украине", - отметил Ляшко.

Ключевым элементом сотрудничества между Минздравом и ВБ является увеличение темпов вакцинации против COVID-19.

"Коллеги из банка положительно оценили проведенную работу по этому направлению в летние месяцы, что позволило нам в 9 раз увеличить охват прививками. Призвали на этом не останавливаться и активно двигаться вперед", - отметил Ляшко.

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Он рассказал, что сейчас в рамках сотрудничества со Всемирным банком осуществляется ретроактивным финансирования закупки вакцины Comirnaty / Pfizer; закупка холодильного оборудования для учреждений здравоохранения первичного звена, которое усовершенствует холодовая цепь логистики вакцин; дополнительное оснащение лабораторий оборудованием и тест-системами; серо-эпидемиологическое исследование для изучения серопозитивности по коронавируса; работа национального контакт-центра по вопросам противодействия распространению коронавирусной болезни; серия тренингов для медработников и другие мероприятия.