Всемирный банк выделит Украине дополнительно почти $200 млн
Всемирный банк выделит Украине почти $200 млн дополнительного финансирования на поддержку социальных услуг для уязвимых групп населения
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявление банка.
"Финансирование будет поддерживать основные социальные услуги", – говорится в сообщении.
Эти деньги являются частью пакета в размере $3 млрд, который Группа Всемирного банка пообещала выделить Украине на ближайшие месяцы.
В настоящее время общая сумма мобилизованной Всемирным банком поддержки для Украины составляет более $925 млн.
"Продолжающаяся война по-прежнему приводит к тяжелым человеческим жертвам и создает дефицит финансирования, который ставит под угрозу способность уязвимых групп людей в Украине удовлетворять основные потребности", - прокомментировал президент Группы Всемирного банка Дэвид Малпасса.
Напомним, 8 марта Всемирный банк утвердил дополнительный пакет поддержки для Украины объемом более $700 млн.
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