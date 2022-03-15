Всемирный банк выделит Украине дополнительно почти $200 млн

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявление банка.

"Финансирование будет поддерживать основные социальные услуги", – говорится в сообщении.



Эти деньги являются частью пакета в размере $3 млрд, который Группа Всемирного банка пообещала выделить Украине на ближайшие месяцы.



В настоящее время общая сумма мобилизованной Всемирным банком поддержки для Украины составляет более $925 млн.



"Продолжающаяся война по-прежнему приводит к тяжелым человеческим жертвам и создает дефицит финансирования, который ставит под угрозу способность уязвимых групп людей в Украине удовлетворять основные потребности", - прокомментировал президент Группы Всемирного банка Дэвид Малпасса.

Напомним, 8 марта Всемирный банк утвердил дополнительный пакет поддержки для Украины объемом более $700 млн.