Всемирный банк выделит $30 млрд, поскольку война в Украине угрожает продовольственной безопасности

Об этом пишет Reuters.

"Повышение цен на продукты питания имеет разрушительные последствия для самых бедных и уязвимых слоев населения", - сказал президент Группы Всемирного банка Дэвид Малпасс.

В банке отметили, что новые проекты будут поддержаны сельским хозяйством и социальной защитой, чтобы смягчить последствия повышения цен на продукты питания, а также проекты водоснабжения. Большинство ресурсов будет направлено в Африку и Ближний Восток, Восточную Европу и Центральную Азию, а также Южную Азию.

Этим регионам больше других угрожает продовольственный кризис. Такие страны как Египет сильно зависят от украинской и российской пшеницы и борются за поставки, поскольку Россия блокирует украинский экспорт сельскохозяйственной продукции из морских торговых портов.

Европейский банк реконструкции и развития планирует выделить 500 миллионов евро (523,5 миллиона долларов) на продовольственную безопасность и финансирование торговли сельскохозяйственной продукцией. Для Украины направят 2 миллиарда, для пострадавших от войны соседних стран выделят 300 миллионов евро.

26 апреля Всемирный банк заявил, что рост цен на продукты питания, сырье и энергоносители может продолжаться до конца 2024 года из-за сбоев в торговле и производстве.

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