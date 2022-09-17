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Всемирный банк выделит 30 миллиардов долларов для борьбы с продовольственным кризисом

17 сентября, 2022 суббота
17:26
Мир Всемирный банк

Всемирный банк планирует выделить 30 миллиардов долларов, чтобы помочь компенсировать нехватку продовольствия, усилившуюся из-за войны в Украине

Об этом заявил директор Всемирного банка Аксель ван Троценбург.

"Всемирный банк готов предоставить до 30 миллиардов долларов для борьбы с нехваткой продовольствия в мире, усиленной вторжением России в Украину, и выделил почти 10 миллиардов долларов финансовой помощи, обещанной Киеву", - говорится в сообщении.

Он также подчеркнул, что мир должен проявить "абсолютную солидарность" с Украиной.

"И эта солидарность должна поддерживаться не только в краткосрочной, но и долгосрочной перспективе", - сказал чиновник.

Ван Троценбург рассказал, что Всемирный банк начал оказывать поддержку Украине вскоре после российского вторжения 24 февраля. По его словам, банк уже выделил около 10 миллиардов долларов из 13 миллиардов долларов помощи, которую он обязался предоставить Киеву.

Чиновник добавил, что Всемирный банк создал платформу, чтобы объединить свою прямую и дополнительную поддержку со стороны таких стран, как США, Великобритания и Япония, наряду с отдельными гарантиями от европейских государств, а также облегчить софинансирование и параллельное финансирование. Он также создал целевой фонд для доноров.

  • 9 июня в ООН отметили, что продовольственный, энергетический и финансовый кризис коснется большинства стран мира и скажется на жизни 1,6 млрд человек. Людям во всем мире войны и другие кризисы угрожают беспрецедентной волной голода и нищеты, оставляя за собой социальный и экономический хаос.

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