Всемирный банк выделил Украине 500 млн долларов

Об этом говорится на официальной странице Всемирного банка

Финансирование через Международный банк реконструкции и развития обеспечивается кредитными гарантиями на сумму 500 миллионов долларов США Соединенного Королевства, о которых было объявлено 30 сентября. Срок погашения кредита – 19 лет с пятилетним льготным периодом, процентная ставка – 0,25% годовых.

"Новая часть финансирования, выплаченная сегодня, будет использована для поддержки основных государственных услуг. Мы твердо поддерживаем украинский народ, когда он сталкивается с этим беспрецедентным кризисом", – заявил президент Группы Всемирного банка Дэвид Малпасс.

Всего Всемирный банк выделил 13 миллиардов долларов США экстренного финансирования для Украины, из которых 11,4 миллиарда долларов были выплачены полностью.

Напомним, Всемирный банк улучшил прогнозы для экономики Украины на 2023 год.

Ранее Всемирный банк сообщал , что выделит 30 миллиардов долларов, чтобы помочь компенсировать нехватку продовольствия, усилившуюся из-за войны в Украине.

22 сентября Всемирный банк выделил $30 млн для инвестиций в Украину и Молдову. Инвестиции пойдут на быстрорастущие технологии и экспортоориентированные компании, работающие преимущественно в Украине и Молдове. Деньги будут направлены через целевой фонд общим объемом в $200 млн, которым управляет американско-украинская инвестиционная компания Horizon Capital.

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