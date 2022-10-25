Всемирный банк выделил Украине 500 млн долларов
Всемирный банк объявил о выделении дополнительных 500 миллионов долларов, чтобы помочь Украине удовлетворить неотложные потребности в расходах
Об этом говорится на официальной странице Всемирного банка
Финансирование через Международный банк реконструкции и развития обеспечивается кредитными гарантиями на сумму 500 миллионов долларов США Соединенного Королевства, о которых было объявлено 30 сентября. Срок погашения кредита – 19 лет с пятилетним льготным периодом, процентная ставка – 0,25% годовых.
"Новая часть финансирования, выплаченная сегодня, будет использована для поддержки основных государственных услуг. Мы твердо поддерживаем украинский народ, когда он сталкивается с этим беспрецедентным кризисом", – заявил президент Группы Всемирного банка Дэвид Малпасс.
Всего Всемирный банк выделил 13 миллиардов долларов США экстренного финансирования для Украины, из которых 11,4 миллиарда долларов были выплачены полностью.
- Напомним, Всемирный банк улучшил прогнозы для экономики Украины на 2023 год.
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Ранее Всемирный банк сообщал , что выделит 30 миллиардов долларов, чтобы помочь компенсировать нехватку продовольствия, усилившуюся из-за войны в Украине.
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22 сентября Всемирный банк выделил $30 млн для инвестиций в Украину и Молдову. Инвестиции пойдут на быстрорастущие технологии и экспортоориентированные компании, работающие преимущественно в Украине и Молдове. Деньги будут направлены через целевой фонд общим объемом в $200 млн, которым управляет американско-украинская инвестиционная компания Horizon Capital.
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