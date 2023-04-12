Об этом сообщает BBC.

Средства поступят из Фонда помощи, восстановления и реформы Украины (URTF), созданного Всемирным банком для поддержки деятельности украинского правительства, предоставления государственных услуг и помощи Украине.

Помимо Всемирного банка, в фонд вносят свой вклад правительства Австрии, Канады, Исландии, Японии, Литвы, Нидерландов, Норвегии Швеции и Швейцарии.

В рамках проекта предполагается экстренный ремонт сетей электроснабжения и теплоцентралей, в том числе закупка и установка новых трансформаторов и другого электрооборудования, а также мобильных бойлерных станций.

За осенне-зимний период в результате обстрела было повреждено более 50% энергетической инфраструктуры страны, из-за чего миллионы украинцев столкнулись с перебоями в электроснабжении, отоплении и даже снабжении водой.

Особо пострадали электросети в Харьковской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях вблизи линии фронта.

Благодаря усилиям украинских инженеров, большинство электростанций уже снова подключены к сети, и в крупных городах практически прекратились перебои с электричеством, однако они сохраняются по областям.

"Ремонт энергетической инфраструктуры – это ключевая инвестиция, которая нужна сегодня Украине, – отметила вице-президент Всемирного банка Антонелла Бассани. – Это жизненно важно как восстановление страны, так и восстановление работы экономики".

На сегодняшний день Всемирный банк собрал на экстренное финансирование Украины уже более 23 млрд долларов, включая средства, обещанные международными донорами.

Впоследствии об этом в телеграм сообщил Денис Шмігаль.

"Только что в Вашингтоне подписали соглашение с вице-президентом Всемирного банка Анной Бьерде. Восстановление Украины начинается уже в этом году, и энергетика — один из наших приоритетов. Привлеченные от Всемирного банка средства будут направлены на восстановление электросети и систем теплоснабжения в Киеве, Харькове, Николаеве, Суммах и городах Черниговской области", - отметил глава правительства.

Также на встрече с представителем СБ, по словам Шмыгаля, обсудили совместную работу в рамках межведомственной платформы координации доноров (Финансовый рамштайн).

"Совместно с Всемирным банком готовим к реализации и проект страхования военных рисков для иностранных инвестиций. Это ключевой инструмент, чтобы привлечь эти инвестиции уже сейчас, не дожидаясь завершения войны. Благодарны партнерам из Всемирного банка за поддержку Украины и нашей программы восстановления, которая станет крупнейшим проектом восстановления в Европе со времен Второй мировой войны", - добавил чиновник.