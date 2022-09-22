Всемирный банк выделил $30 млн для инвестиций в Украину и Молдову
Входящая в структуру Всемирного банка Международная финансовая корпорация (IFC) выделила $30 млн для инвестиций в Украину и Молдову
Об этом сообщает Министерство экономики Украины.
Инвестиции пойдут в быстрорастущие технологии и экспортно ориентированные компании, работающие преимущественно в Украине и Молдове. Деньги будут направлены через целевой фонд общим объемом в $200 млн, которым управляет американо-украинская инвестиционная компания Horizon Capital.
Это будут первые инвестиции Международной финансовой корпорации в Украину с начала полномасштабного вторжения.
"Это знаковое событие - несмотря на войну, IFC принимает решение выделить деньги для инвестиций в Украину. Это должно стать положительным сигналом и для других потенциальных инвесторов: в украинскую экономику можно и нужно начинать вкладывать деньги уже сейчас", - подчеркнула первый вице-премьер-министр. министр экономики Украины Юлия Свириденко.
Ожидается, что вместе с IFC к инвестициям в Украину в ближайшее время присоединятся и другие потенциальные инвесторы, среди которых: Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Немецкая корпорация по инвестициям и развитию (DEG), Швейцарский инвестиционный фонд для развивающихся рынков (SIFEM ), Голландская финансовая компания для развивающихся стран (FMO), Western NIS Enterprise Fund, Фонд Рокфеллера и другие.
- Ранее Всемирный банк сообщал , что выделить 30 миллиардов долларов, чтобы помочь компенсировать нехватку продовольствия, усилившуюся из-за войны в Украине.
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