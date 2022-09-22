English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Борьба за свободу слова
Главная Экономика Всемирный банк выделил $30 млн для инвестиций в Украину и Молдову

Всемирный банк выделил $30 млн для инвестиций в Украину и Молдову

22 сентября, 2022 четверг
12:06
Экономика

Входящая в структуру Всемирного банка Международная финансовая корпорация (IFC) выделила $30 млн для инвестиций в Украину и Молдову

Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

Инвестиции пойдут в быстрорастущие технологии и экспортно ориентированные компании, работающие преимущественно в Украине и Молдове. Деньги будут направлены через целевой фонд общим объемом в $200 млн, которым управляет американо-украинская инвестиционная компания Horizon Capital.

Это будут первые инвестиции Международной финансовой корпорации в Украину с начала полномасштабного вторжения.

"Это знаковое событие - несмотря на войну, IFC принимает решение выделить деньги для инвестиций в Украину. Это должно стать положительным сигналом и для других потенциальных инвесторов: в украинскую экономику можно и нужно начинать вкладывать деньги уже сейчас", - подчеркнула первый вице-премьер-министр. министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Ожидается, что вместе с IFC к инвестициям в Украину в ближайшее время присоединятся и другие потенциальные инвесторы, среди которых: Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Немецкая корпорация по инвестициям и развитию (DEG), Швейцарский инвестиционный фонд для развивающихся рынков (SIFEM ), Голландская финансовая компания для развивающихся стран (FMO), Western NIS Enterprise Fund, Фонд Рокфеллера и другие.

  • Ранее Всемирный банк сообщал , что выделить 30 миллиардов долларов, чтобы помочь компенсировать нехватку продовольствия, усилившуюся из-за войны в Украине.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Мир
Украина
Молдова
Читайте также:
Сі Цзіньпін
21 сентября, 2022 среда
Си Цзиньпин призвал китайскую армию готовиться к участию в "настоящих боевых действиях"
Олександр Усик, Ентоні Джошуа, бокс
20 сентября, 2022 вторник
Стало известно, какую сумму Усик получил за реванш из Джошуа
21 сентября, 2022 среда
Сборная Украины позорно проиграла Шотландии в Лиге наций
Киев
+11°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 40.76
    Покупка 40.76
    Продажа 41.83
  • EUR
    Покупка 39.95
    Продажа 41.31
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
22 сентября
12:22
Обновлено
Оккупанты устроили теракт в Мелитополе накануне "референдума" и планируют обвинить Украину, - городской голова
12:20
Эксклюзив
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Намерения россиян мобилизовать 300 тысяч будут существенным тромбом для российской системы военной подготовки, - Згурец
12:17
Флаг Словакии
Мобилизация в России приведет к свержению Путина, - минобороны Словакии
11:54
На Запорожье россияне за сутки разрушили 53 гражданских объекта
11:42
Северная Корея отрицает поставки оружия и боеприпасов РФ
11:28
Эксклюзив
Мобилизация в РФ очень негативно скажется на российской экономике, - экономист Несходовский
11:28
ВСУ "бьют по ЗАЭС" и должны покинуть часть Запорожья, потому что "будут считаться оккупантами после референдума": новые фейки от роспропаганды
11:18
Обновлено
Ночью Николаев подвергся мощным обстрелам, под удар попали дома и заведения гражданской инфраструктуры, поврежден газопровод
11:05
Эксклюзив
Путин перестал быть альфа-самцем и принимать решения единолично, - советник главы МВД Денисенко
11:04
Полномасштабная война РФ против Украины: количество раненых детей возросло до более чем 767
10:49
Жозеп Боррель
Россия избрала путь конфронтации, объявив мобилизацию и "референдумы", - Боррель
10:31
Россияне ударили ракетами по вокзалу в Харькове и уничтожили вагоны-рефрижераторы с телами оккупантов, - Братчук
10:29
Мобилизация будет крайне непопулярна, Путин пошел на политический риск, - британская разведка
10:22
Эксклюзив
В Херсонской области местные больше обсуждают форму "референдума" в виде поквартирного обхода и опроса, - депутат облсовета Хлань
10:11
В нескольких общинах Полтавщины проведут обучающие стрельбы 22 сентября
09:55
Инфографика
доллар
Курс валют: сколько стоят доллар и евро сегодня
09:43
Эксклюзив
Противник имеет незначительные успехи к югу от Бахмута, но мы продвигаемся вперед и в Лимане уже идут уличные бои, - командир роты батальона "Свобода" Оропай
09:41
Инфографика
Около 400 оккупантов, 28 бронемашин, 9 танков и вертолет: потери РФ в сутки
09:35
Оккупанты планируют допускать на "референдумы" людей не только с паспортом так называемой ЛНР, но и с украинскими документами и временными удостоверениями, - Луганская ОВА
09:18
Обновлено
Россияне ударили по Запорожью 9 ракетами: попали в электроподстанцию в гостиницу, под завалами находятся люди. Есть погибший
09:00
Украина выиграет в войне. Почему диктатурам приходит конец
08:54
Павел Кириленко
В Донецкой области россияне в течение суток убили 5 мирных жителей, ранили еще 12
08:40
Авиация Сил обороны за сутки нанесла 41 удар по российским позициям
08:27
На Никопольщине россияне за сутки обстреляли дома, больницы, школу, музей и убили мужчину
08:13
Оккупанты насильно вывезли жителей двух сел и подвозят горючее в район боевых действий на украденных молоковозах, - Генштаб ВСУ
08:12
Николай Княжицкий
Позорное решение Харьковского областного совета
07:30
В результате ударов оккупантов пострадала инфраструктура более 40 населенных пунктов, ВСУ отбили атаки возле трех сел
07:30
"Путин действует с позиции слабости, а не силы": Блинкен об объявлении частичной мобилизации в России
07:00
Лига наций: расписание матчей 22 сентября
06:47
Эстония приняла около 55 тыс. беженцев из Украины за время полномасштабного вторжения РФ
06:47
Аналитики ISW сказали, повлияет ли частичная мобилизация в России на ход войны в ближайшие месяцы
06:09
Джастин Трюдо
Поведение Путина свидетельствует о том, что вторжение терпит крах, - Трюдо об объявлении в РФ частичной мобилизации и ядерные угрозы
05:57
Повреждена подстанция, электросеть и уничтожены дома: оккупанты продолжают обстреливать Сумщину
05:19
ВСУ "приземлили" российский вертолет Ми-24 и 2 БПЛА
04:55
Финляндия готовит решение о запрете въезда российским туристам
04:27
Обновлено
Полный список: из плена оккупантов освободили 215 защитников Украины - за них России отдали Медведчука и 55 пленных россиян
03:53
Единственная разница между массовыми убийствами в Изюме и Буче – то, что тела не разбросаны по улице, – Зеленский
03:17
Число погибших растет: в Иране продолжаются протесты из-за смерти 22-летней Махсы Амини
02:39
Объявление Путиным частичной мобилизации требует новых санкций, – Урсула фон дер Ляйен
01:53
Россия хочет перезимовать на оккупированных территориях Украины и подготовиться к новым атакам, – Зеленский
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV