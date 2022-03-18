Всемирный банк выделил $100 млн на стипендии украинским студентам

Об этом говорится в заявлении Всемирного банка, сообщает Интерфакс-Украина .

Отмечается, что помощь ВБ позволит выплачивать академические стипендии для 172 тысяч студентов и социальные стипендии для 50 тысяч студентов стипендиальных программ.

"Благодаря новому компоненту совместного проекта Минобразования и ВБ "Усовершенствование высшего образования в Украине ради результатов" предоставляется финансирование в размере почти $100 млн для возмещения бюджетной программы правительства в секторе высшего образования", – заявили во Всемирном банке.

По словам регионального директора ВБ по делам стран Восточной Европы Арупапа Банерджи, эти стипендиальные программы помогут студентам обеспечить свои основные потребности, будут способствовать продолжению образовательного процесса и улучшению результатов обучения.

Напомним, 8 марта Всемирный банк утвердил дополнительный пакет поддержки для Украины объемом более $700 млн.

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