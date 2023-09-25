Всемирный банк выделил 100 миллионов долларов Украине. Куда направят средства

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

"Благодарен Правительству Великобритании и команде Всемирного банка за конструктивное сотрудничество и мобилизацию финансовых ресурсов на неотложные бюджетные нужды Украины. Благодаря предоставленным средствам мы имеем возможность и дальше сохранять макрофинансовую стабильность и обеспечивать приоритетные расходы государственного бюджета", - заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Деньги будут направлены на частичную компенсацию расходов государственного бюджета Украины, осуществленных для возмещения пенсионных выплат за июль 2023 года.

Общий объем финансовой помощи Великобритании с февраля 2022 года составляет 1,6 млрд долларов.

Сообщается, что денежные средства являются частью пятого дополнительного финансирования проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" PEACE in Ukraine.