Всемирный банк выделил 100 миллионов долларов Украине. Куда направят средства
В понедельник, 25 сентября, Украина получила 100 млн долларов от Всемирного банка под гарантию Великобритании
Об этом сообщает Министерство финансов Украины.
"Благодарен Правительству Великобритании и команде Всемирного банка за конструктивное сотрудничество и мобилизацию финансовых ресурсов на неотложные бюджетные нужды Украины. Благодаря предоставленным средствам мы имеем возможность и дальше сохранять макрофинансовую стабильность и обеспечивать приоритетные расходы государственного бюджета", - заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.
Деньги будут направлены на частичную компенсацию расходов государственного бюджета Украины, осуществленных для возмещения пенсионных выплат за июль 2023 года.
Общий объем финансовой помощи Великобритании с февраля 2022 года составляет 1,6 млрд долларов.
Сообщается, что денежные средства являются частью пятого дополнительного финансирования проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" PEACE in Ukraine.
- Ранее сообщалось, что Укрэнерго получит от Всемирного банка $240 млн на восстановление энергосистемы.
- 20 июля Всемирный банк и украинский Минфин подписали соглашение о ссуде на $1,5 млрд под гарантии Японии во время встречи премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с вице-президентом международного финучреждения Антонеллой Бассани.
- В рамках проекта "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей" Всемирный банк 2 сентября выделил Украине 232 миллиона долларов: восстановить разрушенное в результате агрессии РФ жилье смогут более 100 тысяч украинских семей.
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