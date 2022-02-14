Всемирный банк временно вывозит персонал из Украины из-за напряжения на границе с РФ, - Reuters

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на внутренний доклад.



"Основным приоритетом Группы Всемирного банка является обеспечение безопасности наших сотрудников и их семей. В соответствии с нашей политикой эвакуации продолжается временное перемещение персонала и действуют усиленные меры безопасности", - говорится в записке.



Всемирный банк подчеркнул, что внимательно следит за ситуацией и его операции в Украине продолжаются.



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