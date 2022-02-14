Всемирный банк временно вывозит персонал из Украины из-за напряжения на границе с РФ, - Reuters
Всемирный банк временно перемещает сотрудников из Украины и приостановил миссии в стране из-за угрозы со стороны РФ
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на внутренний доклад.
"Основным приоритетом Группы Всемирного банка является обеспечение безопасности наших сотрудников и их семей. В соответствии с нашей политикой эвакуации продолжается временное перемещение персонала и действуют усиленные меры безопасности", - говорится в записке.
Всемирный банк подчеркнул, что внимательно следит за ситуацией и его операции в Украине продолжаются.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.22
Покупка 28.22Продажа 28.86
-
EUR
Покупка 31.97Продажа 32.78
- Актуальное
- Важное