Всемирный банк утвердил выделение $1,5 млрд ссуды для Украины
Всемирный банк утвердил выделение $1,5 млрд ссуды для Украины. Средства будут направлены на выплаты внутренне перемещенным лицам, а также на пенсии
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Украина получит 1,5 млрд долларов ссуды от Всемирного банка для поддержки восстановления и развития. Решение утвердил Совет исполнительных директоров Банка", - написал он.
По словам Шмыгаля, средства будут предоставлены под гарантии правительства Японии и направлены на укрепление социальной защиты и восстановления экономики Украины.
"В частности, заем поможет поддержать субсидии для ВПЛ и пенсионные выплаты", - уточнил глава правительства.
- В марте Всемирный банк оценил восстановление экономики Украины в $411 млрд
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