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Всемирный банк утвердил выделение $1,5 млрд ссуды для Украины

30 июня, 2023 пятница
10:38
Экономика

Всемирный банк утвердил выделение $1,5 млрд ссуды для Украины. Средства будут направлены на выплаты внутренне перемещенным лицам, а также на пенсии

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Украина получит 1,5 млрд долларов ссуды от Всемирного банка для поддержки восстановления и развития. Решение утвердил Совет исполнительных директоров Банка", - написал он.

По словам Шмыгаля, средства будут предоставлены под гарантии правительства Японии и направлены на укрепление социальной защиты и восстановления экономики Украины.

"В частности, заем поможет поддержать субсидии для ВПЛ и пенсионные выплаты", - уточнил глава правительства.

Новости
Украина
Денис Шмыгаль
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