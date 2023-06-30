Всемирный банк утвердил выделение $1,5 млрд ссуды для Украины

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Украина получит 1,5 млрд долларов ссуды от Всемирного банка для поддержки восстановления и развития. Решение утвердил Совет исполнительных директоров Банка", - написал он.

По словам Шмыгаля, средства будут предоставлены под гарантии правительства Японии и направлены на укрепление социальной защиты и восстановления экономики Украины.

"В частности, заем поможет поддержать субсидии для ВПЛ и пенсионные выплаты", - уточнил глава правительства.