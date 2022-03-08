Всемирный банк утвердил пакет поддержки для Украины на $700 млн
Всемирный банк утвердил дополнительный пакет поддержки для Украины более 700 миллионов долларов США
Об этом сообщает официальный сайт Всемирного банка.
Совет исполнительных директоров Всемирного банка сегодня утвердил пакет дополнительной бюджетной поддержки для Украины под названием "Финансирование выхода из чрезвычайной экономической ситуации в Украине" или "Свободная Украина" на сумму $489 млн.
Пакет, утвержденный Советом, состоит из дополнительного займа на $350 млн и гарантий в размере $139 млн, а также мобилизации грантового финансирования в размере $134 млн и параллельного финансирования в размере $100 млн. Таким образом, общая мобилизованная поддержка составляет $723 млн.
Это поможет правительству предоставлять критически важные услуги украинским гражданам, в частности заработную плату работникам больниц, пенсии для пожилых людей и социальные программы для уязвимых слоев населения.
Первоначальная поддержка Всемирного банка была увеличена за счет гарантий Нидерландов на €80 млн (эквивалент $89 млн) и Швеции на $50 млн.
Всемирный банк также создал многодонорский трастовый фонд (MDTF) для содействия передаче грантовых ресурсов от доноров в Украину с вкладами Великобритании, Дании, Латвии, Литвы и Исландии в сумме $134 млн. Всемирный банк призывает предоставлять дополнительные взносы в MDTF. Кроме того, Япония привязывает к пакету поддержки $100 млн параллельного финансирования.
"Всемирный банк предпринимает быстрые действия, чтобы поддержать Украину и ее народ перед лицом насилия и чрезвычайного беспорядка, вызванного российским вторжением, - заверяет президент Всемирного банка Дэвид Малпасс. - Группа Всемирного банка поддерживает народ Украины и ее регионов. Это первый из многих шагов, которые мы предпринимаем, чтобы помочь преодолеть далеко идущие человеческие и экономические последствия этого кризиса".
Кроме того, Всемирный банк готовит пакет помощи Украине на $3 млрд в ближайшие месяцы и дополнительную поддержку соседним странам, принимающим украинских беженцев.
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