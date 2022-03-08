Всемирный банк утвердил пакет поддержки для Украины на $700 млн

Об этом сообщает официальный сайт Всемирного банка.



Совет исполнительных директоров Всемирного банка сегодня утвердил пакет дополнительной бюджетной поддержки для Украины под названием "Финансирование выхода из чрезвычайной экономической ситуации в Украине" или "Свободная Украина" на сумму $489 млн.



Пакет, утвержденный Советом, состоит из дополнительного займа на $350 млн и гарантий в размере $139 млн, а также мобилизации грантового финансирования в размере $134 млн и параллельного финансирования в размере $100 млн. Таким образом, общая мобилизованная поддержка составляет $723 млн.



Это поможет правительству предоставлять критически важные услуги украинским гражданам, в частности заработную плату работникам больниц, пенсии для пожилых людей и социальные программы для уязвимых слоев населения.



Первоначальная поддержка Всемирного банка была увеличена за счет гарантий Нидерландов на €80 млн (эквивалент $89 млн) и Швеции на $50 млн.



Всемирный банк также создал многодонорский трастовый фонд (MDTF) для содействия передаче грантовых ресурсов от доноров в Украину с вкладами Великобритании, Дании, Латвии, Литвы и Исландии в сумме $134 млн. Всемирный банк призывает предоставлять дополнительные взносы в MDTF. Кроме того, Япония привязывает к пакету поддержки $100 млн параллельного финансирования.



"Всемирный банк предпринимает быстрые действия, чтобы поддержать Украину и ее народ перед лицом насилия и чрезвычайного беспорядка, вызванного российским вторжением, - заверяет президент Всемирного банка Дэвид Малпасс. - Группа Всемирного банка поддерживает народ Украины и ее регионов. Это первый из многих шагов, которые мы предпринимаем, чтобы помочь преодолеть далеко идущие человеческие и экономические последствия этого кризиса".



Кроме того, Всемирный банк готовит пакет помощи Украине на $3 млрд в ближайшие месяцы и дополнительную поддержку соседним странам, принимающим украинских беженцев.





Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb