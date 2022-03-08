Global Львов Главная
ru ua
Global Львов Главная
Война с Россией: хроника
Главная Новости Всемирный банк утвердил пакет поддержки для Украины на $700 млн

Всемирный банк утвердил пакет поддержки для Украины на $700 млн

8 мартa, 2022 вторник
13:42
Новости Всемирный банк

Всемирный банк утвердил дополнительный пакет поддержки для Украины более 700 миллионов долларов США

Об этом сообщает официальный сайт Всемирного банка.

Совет исполнительных директоров Всемирного банка сегодня утвердил пакет дополнительной бюджетной поддержки для Украины под названием "Финансирование выхода из чрезвычайной экономической ситуации в Украине" или "Свободная Украина" на сумму $489 млн.

Пакет, утвержденный Советом, состоит из дополнительного займа на $350 млн и гарантий в размере $139 млн, а также мобилизации грантового финансирования в размере $134 млн и параллельного финансирования в размере $100 млн. Таким образом, общая мобилизованная поддержка составляет $723 млн.

Это поможет правительству предоставлять критически важные услуги украинским гражданам, в частности заработную плату работникам больниц, пенсии для пожилых людей и социальные программы для уязвимых слоев населения.

Первоначальная поддержка Всемирного банка была увеличена за счет гарантий Нидерландов на €80 млн (эквивалент $89 млн) и Швеции на $50 млн.

Всемирный банк также создал многодонорский трастовый фонд (MDTF) для содействия передаче грантовых ресурсов от доноров в Украину с вкладами Великобритании, Дании, Латвии, Литвы и Исландии в сумме $134 млн. Всемирный банк призывает предоставлять дополнительные взносы в MDTF. Кроме того, Япония привязывает к пакету поддержки $100 млн параллельного финансирования.

"Всемирный банк предпринимает быстрые действия, чтобы поддержать Украину и ее народ перед лицом насилия и чрезвычайного беспорядка, вызванного российским вторжением, - заверяет президент Всемирного банка Дэвид Малпасс. - Группа Всемирного банка поддерживает народ Украины и ее регионов. Это первый из многих шагов, которые мы предпринимаем, чтобы помочь преодолеть далеко идущие человеческие и экономические последствия этого кризиса".

Кроме того, Всемирный банк готовит пакет помощи Украине на $3 млрд в ближайшие месяцы и дополнительную поддержку соседним странам, принимающим украинских беженцев.


Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Экономика
война с Россией
Читайте также:
переговори України з Росією
7 мартa, 2022 понедельник
Назначение Бойко премьером, признание "Л/ДНР" и аннексии Крыма: Грозев назвал условия, выдвинутые РФ на переговорах с Украиной
7 мартa, 2022 понедельник
СБУ задержала нардепа Шевченко на границе с Польшей, - СМИ
8 мартa, 2022 вторник
России прочат дефолт в стиле Венесуэлы
Киев
+1°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 29.28
    Покупка 29.28
    Продажа 30.33
  • EUR
    Покупка 32.23
    Продажа 33.78
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
8 мартa
15:01
Путин ударит по НАТО в странах Балтии, если победит в Украине, - вице-президент Еврокомиссии
14:59
Алексей Данилов
"От этого зависит, будет ли убивать Россия дальше наших детей, женщин и родителей": Данилов обратился к Западу за боевыми самолетами и средствами ПВО
14:52
В Сумах возобновили эвакуацию населения
14:39
Украинские военные разбили вражескую колонну под Киевом после сообщения в чат-боте
14:31
ЕС готовит новые санкции против российских олигархов и белорусских банков, - Reuters
14:29
Люксембург
Люксембург предоставил Украине 250 млн евро помощи
14:06
Андрей Райкович
Зеленский назначил экс-мера Кропивницкого председателем Кировоградской ОГА
13:52
Сохраняются признаки готовности руководства Беларуси к широкомасштабному участию в войне против Украины, - Генштаб
13:51
Немецкий генпрокурор начал расследование преступлений РФ
13:47
Вместо платьев - флисовая одежда. Компания украинского дизайнера ANDRE TAN шьет для нужд ВСУ
13:45
Япония назвала Южные Курилы своей суверенной территорией
13:44
Алексей Арестович
Темпы продвижения войск РФ замедлились, россияне несут потери на оперативных направлениях и направляют силы на информационную войну, - Арестович
13:37
Для помощи Украине в Нидерландах за один день собрали 106 млн евро
13:32
Shell отказывается от закупки российской нефти и газа
13:29
Эвакуацию из Сум остановили, оккупанты начали стрельбу по маршруту зеленого коридора
13:11
В Бердянске оккупанты захватили радиостанцию
13:08
РФ начала атаку Мариуполя в направлении гуманитарного коридора, - штаб ООС
13:07
Украинцы из областей, где продолжаются боевые действия, теперь могут получить по 6500 грн, - Федоров
13:05
Пилоты оккупантов массово отказываются бомбить Украину, РФ решила привлечь курсантов, – Геращенко
12:50
VMware
Американский разработчик облачных решений VMware приостанавливает все бизнес-операции в России и Беларуси
12:34
газ
Российский газ продолжает поступать по магистральным газопроводам в Европу
12:28
"В заложниках 300 тыс. человек – инсулинозависимые, онкобольные, дети": РФ обстрелами помешала открыть коридор из Мариуполя, Верещук требует внимания мировых лидеров
12:06
"В Мариуполе впервые от обезвоживания умер ребенок": Зеленский требует от стран-партнеров закрыть небо от бомбящей мирные города РФ
11:55
россия вмс
Украинская разведка обнародовала список военных преступников РФ, убивающих мирных украинцев
11:43
гумманитарная помощь
В Мариуполь из Запорожья выехала гуманитарная помощь
11:40
"Мы получили подкрепление! Придем и вас развалим, ждите!": глава Николаевщины Ким анонсировал наступление на захватчиков
11:37
Степан Процюк: Едиными устами, единым сердцем
11:35
Крупнейшие нефтяные компании Австралии перестали покупать российскую нефть
11:22
Оккупанты предложили мэру Ирпеня сдать город, тот отказался
11:19
Смартфон
В Украине заработал официальный чат-бот для сбора данных о военных преступлениях России
11:04
В Сумах начался первый этап эвакуации населения
10:58
никель
Прыжок в $26 тыс.: цены на никель обновили рекорд
10:45
Спасатели разобрали завалы Винницкого аэропорта, обнаружили тела 10 человек
10:35
Эксклюзив
Если мы закрепим линии фронта, то российская армия проигрывает окончательно – участник терробороны Киевщины
10:31
Порошенко в эфире CNN: покупать российские нефть и газ безнравственно, каждый доллар Путин использует для убийства украинцев
10:24
YouTube удалил два канала российского пропагандиста Соловьева
10:20
На Луганщине захватчики обстреляли жилые дома, детский сад и интернат
09:57
Верещук объявила об открытии 8 марта гуманитарного коридора из Сум и призвала не верить провокациям РФ об изменении маршрута
09:55
Попытка оккупантов захватить Изюм на Харьковщине провалилась, но они взорвали мосты, - УП
09:54
Генштаб: Потери российских оккупантов уже превысили 12 тыс. человек
Больше статей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV