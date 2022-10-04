Всемирный банк улучшил прогнозы для экономики Украины на 2023 год
Всемирный банк пересмотрел прогнозы для украинской экономики на 2022-2023 годы по сравнению с опубликованным отчетом в июне
Об этом сообщается в отчете на официальном сайте банка.
Всемирный банк ожидает, что ВВП Украины в 2022 году сократится на 35%, а не, как прогнозировалось в июне, на 45,1%. Также повышен прогноз роста экономики Украины в 2023 году с 2,1% до 3,3%.
В 2024 году ожидается рост экономики Украины на 4,1%.
"Последствия войны будут отражаться за пределами краткосрочной перспективы, поскольку экономическая деятельность будет подорвана разрушением производственных мощностей, ущербом для пахотных земель и сокращением предложения рабочей силы, особенно если беженцы не вернутся в Украину", - говорится в сообщении.
Ввиду глобального предела бедности - в размере $6,85 на человека в день, прогнозируется, что в Украине этот показатель вырастет с 5,5% в 2021 году - до 25% уже в этом году, с высокими рисками ухудшения ситуации.
"Потребности на восстановление социального, производственного и инфраструктурного секторов Украины, по меньшей мере, в $349 млрд, что в 1,5 раза превышает размеры довоенной экономики Украины", - добавляется.
Для РФ на 2022 год банк также улучшил оценку спада с 8,9% до 4,5%, впрочем, ухудшил на 2023 год - с 2% до 3,6% и на 1,6% в 2024 году.
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- 30 сентября Всемирный банк объявил о выделении дополнительных 530 миллионов долларов США для помощи правительству Украины.
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