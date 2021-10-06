Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП Украины на следующие два года

Об этом говорится в докладе Всемирного банка осени 2021 года.



Согласно прогнозу Всемирного банка, ВВП Украины в 2022 году вырастет на 3,5%, а в 2023 - на 3,7%.



Отмечается, что деловая активность во втором полугодии 2021 года должна продолжить восстановление благодаря лучшему урожаю, росту потребительского спроса и благоприятным внешним условиям.



По росту ВВП Украины в 2021 году, Всемирный банк оставил прогноз на уровне 3,8%.

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