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OPINION

Всемирный банк ухудшил прогноз роста реального ВВП Украины в 2023 г.

Богдан Данилишин
15 апреля, 2023 суббота
16:08
Мнение

Недельный обзор ситуации в экономике и на финансовых рынках Украины

Экономическая ситуация

Несмотря на положительную динамику индикаторов текущей деловой активности и отдельных макропоказателей в Украине (улучшение ожиданий предприятий, возобновление функционирования энергетической системы, постепенное замедление инфляции) международные финансовые организации придерживаются консервативных взглядов на перспективы восстановления украинской экономики в 2023 г. Всемирный банк ухудшил прогноз Украины в 2023 г. на 2.8 п.п. до 0.5%, а МВФ фактически подтвердил, что согласно базовому сценарию недавно утвержденной программы сокращение реального ВВП в 2023 г. составит 3%.

В условиях высокого уровня неопределенности, что связанная с войной роль государства в поддержке экономического роста приобретает приоритетное значение. Правительство продолжает прилагать усилия в этом направлении: в этом году на программу микрогрантов "Собственное дело" (50-250 тыс. грн) бюджетом предусмотрено 1.8 млрд грн, что позволит выдать около 10 тыс. микрогрантов, а по госпрограмме "Доступные кредиты 5-7- 9% с начала года банки выдали бизнесу 6.2 тыс. кредитов на 21 млрд грн. С начала действия программы в феврале 2020 было выдано 59 тыс. кредитов на 186.8 млрд грн.

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Украина нуждается в привлечении как внутренних, так и внешних инвестиций, что практически невозможно без наличия системы страхования таких инвестиций от рисков связанных с войной. Обеспечение необходимой для этого инфраструктуры потребует координации с международными партнерами. По информации Министерства экономики Украины, сейчас ведутся переговоры с международными донорами по созданию и наполнению целевого Трастового Фонда (так называемого страхового пула), который мог бы выступить перестраховым потенциалом для того, чтобы повысить интерес международных финансовых институций вроде MIGA и DFC к страхованию инвестиционных проектов.

В настоящее время ведутся переговоры с международными донорами по созданию и наполнению целевого Трастового Фонда (так называемого страхового пула), который мог бы выступить перестраховым потенциалом для того, чтобы повысить интерес международных финансовых институций вроде MIGA и DFC к страхованию инвестиционных проектов.

Стартовал весенний этап посевной кампании 2023 г. По состоянию на начало апреля уже засеяно 620.5 тыс. га, что составляет около 3% прогнозируемых площадей зерновых и технических культур под урожай 2023 года на контролируемой Украиной территории (19.3 млн га). Такой показатель фактически сравним с показателем 2022 г. – 19.8 млн га, но уменьшение посевных площадей под зерновыми культурами вместе с прогнозируемым уменьшением средней урожайности, вызванное ростом цен основных факторов производства, повлияет на объемы урожая. Так, общий валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сезоне 2023 может уменьшиться на 17% и составить 44.3 млн т.

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Бюджетная сфера

Во время очередного аукциона по размещению государственных ценных бумаг, который состоялся 11.04.2023, Министерство финансов привлекло для финансирования государственного бюджета 1,5 млрд. гривен на сроки от 1 до 2-х лет по ставкам от 18,5% до 19,6%, а также 23 млн. долларов США на 1 год по ставке 4,85%. Средневзвешенный уровень доходности новых гривневых заимствований составил 19,26%.

С учетом плановых погашений объем государственных ценных бумаг в обращении за текущую неделю сократился на 13,4 млрд гривен путем снижения объема ОВГЗ в портфелях банков (-8,9 млрд грн), юридических лиц (-3,2 млрд грн) и нерезидентов (- 2,0 млрд. грн.). В то же время продолжали расти вложения в ОВГЗ со стороны физических лиц (+0,4 млрд грн в неделю), которые, впрочем, продолжают владеть лишь около 3% от объема ОВГЗ в обращении.

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Валютный рынок

На межбанковском рынке продолжало наблюдаться близкое сбалансированное соотношение между спросом и предложением иностранной валюты со стороны клиентов банков. Это определяло умеренность объемов чистой продажи иностранной валюты Национальным банком, который на прошлой неделе составлял 125 млн. долларов США (по сравнению с 343 млн. долларов неделей ранее).

Поддержку обменному курсу гривни к доллару США обеспечивает достаточность международных резервов Украины, которые по состоянию на 1 апреля 2023 г. составили 31,9 млрд долларов США (+10,4% или +3 млрд долларов США в месяц). Их увеличение в марте явилось результатом увеличения поступлений от международных партнеров на фоне меньших объемов чистой продажи валюты Национальным банком и умеренных долговых выплат страны в иностранной валюте. Так, на валютные счета правительства в Национальном банке поступило 5,1 млрд. дол. США, из которых 1,8 млрд. дол. США – от Правительства Канады, 1,6 млрд дол. США – от ЕС, 1,3 млрд дол. США – от США (через трастовый фонд Всемирного банка), 2,2 млн дол. США – от Международной ассоциации развития (IDA) и 476,5 млн. дол. США – от размещения валютных ОВГЗ.

Правительство Украины выплатило за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте 486,8 млн. дол. США, из которых 409,3 млн. дол. США – за обслуживание и погашение валютных ОВГЗ, 49,6 млн дол. США – долга перед Всемирным банком, остальные – долга перед другими международными кредиторами

При этом правительство Украины выплатило за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте 486,8 млн дол. США, из которых 409,3 млн дол. США – за обслуживание и погашение валютных ОВГЗ, 49,6 млн дол. США – долг перед Всемирным банком, остальные – долг перед другими международными кредиторами. Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду 638,6 млн. дол. США.

Чистая продажа валюты НБУ в марте снизилась по сравнению с февралем 2023 года на 783,1 млн дол. США – до 1 668,9 млн дол. США.

Финансовый сектор

По данным Национального банка, показатели адекватности капитала банков по результатам марта оставались на уровне близком к предыдущему месяцу: 20,8% для регулятивного и 13,4% – для основного капитала банков. Соответствующие значения почти вдвое превышают минимальные нормативные требования (10% и 7% соответственно) и выступают предохранителем негативного влияния военных действий на платежеспособность банковской системы.

Достаточность капитала банков создает возможности для развития банковского кредитования, которое продолжает снижаться. Так, по оперативным данным Национального банка, объем кредитов, предоставленных банками корпоративному сектору и домохозяйствам, в марте сокращался во всех валютах. В частности, гривневые кредиты корпоративному сектору сократились на 1,7% в месяц, в иностранной валюте – на 1,2%. Кредитование домохозяйств в марте сократилось по сравнению с предыдущим месяцем на 0,2%.

Объем кредитов, предоставленных банками корпоративному сектору и домохозяйствам, в марте сокращался во всех валютах. В частности, гривневые кредиты корпоративному сектору сократились на 1,7% в месяц, в иностранной валюте – на 1,2%. Кредитование домохозяйств в марте сократилось по сравнению с предыдущим месяцем на 0,2%

В то же время фондирование банков за счет депозитов в марте – наоборот – продолжало расти по обеим категориям клиентов и во всех валютах. В частности, остатки на гривневых счетах корпораций в марте выросли на 3,1%, население – на 0,8%; в иностранной валюте – соответственно на 5,2% и 0,1%. При этом ставки по новым гривневым депозитам в марте выросли на 1,3% - для корпоративного сектора и на 0,6% - для домохозяйств.

За прошедшую неделю объем ликвидности банковского сектора (в форме остатков на корсчетах и в депозитных сертификатах НБУ) вырос до почти 570 млрд гривен, что преимущественно размещены в депозитных сертификатах (o/n) НБУ. Основным фактором увеличения банковской ликвидности выступали расходы с Единого казначейского счета Правительства, тогда как чистая продажа Национальным банком иностранной валюты у банков и увеличение гривни в обращении вне банков уменьшали объем свободной ликвидности в банковской системе. Краткосрочные ставки на денежном рынке снизились до нового нижнего предела ставок по операциям НБУ (20%).

Направления ресурсов банков на кредитование способствует реализация государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%", на условиях которой на прошлой неделе банками было выдано 114 льготных кредитов на общую сумму около 0,7 млрд грн. Общее количество выданных кредитов с начала широкомасштабных военных действий на территории Украины по программе превысило 24 тысячи на общую сумму более 97 млрд гривен. Учитывая приоритетность целей военного времени, подавляющее большинство кредитов предоставлялось в поддержку с/х производства и антивоенные цели.

Специально для Еспресо.

Об авторе: Богдан Данилишин, профессор Киевского национального экономического университета им. Вадима Гетьмана, экс-председатель Совета НБУ.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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