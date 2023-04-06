Об этом говорится в обновленном Экономическом обзоре региона Всемирного банка.

"Экономическая активность в регионе Европы и Центральной Азии, вероятно, будет оставаться подавленной в этом году из-за протяженных последствий вторжения России в Украину, устойчивой высокой инфляции и более жестких финансовых условий. Ожидается, что региональное производство вырастет на 1,4% в 2023 году, что значительно лучше, чем ранее ожидаемые 0,1%. Позитивная, хотя и глубоко депрессивная, экономическая активность в 2023 году отражает более мягкое сокращение экономики России и улучшение перспектив Украины. Ожидается, что в 2024-25 годах региональный рост увеличится в среднем до 2,7%, поскольку инфляция замедлится, внутренний спрос восстановится, а внешняя конъюнктура улучшится", – заявили во Всемирном банке.

Резкий рост потребительских цен, особенно на пищевые продукты и энергоносители, привел к тому, что к концу 2022 года среднегодовая инфляция на развивающихся рынках и в развивающихся странах Европы и Центральной Азии выросла до 15,9%, что стало самым высоким. показателем за последние 20 лет и самым высоким среди всех развивающихся регионов мира говорится в обзоре.

Во Всемирном банке подчеркнули, что перспективы остаются крайне неопределенными.

"Рост в 2023 году может быть слабее, если война, вызванная вторжением России в Украину, продолжит эскалацию, цены на пищевые продукты и энергоносители будут расти, повышение процентных ставок ускорится в мире или регионе, или произойдет внезапный разворот потоков капитала в регион. Текущие события в банковском секторе некоторых развитых стран могут оказать побочное влияние на рост", - добавили в учреждении.

По прогнозам банка, в текущем году экономика Украины вырастет на 0,5% "после потрясающего падения на 29,2%" в 2022 году, когда произошло российское вторжение в страну.

"Хотя экономические потери, которые понесла Украина в результате вторжения, огромны, открытие украинских черноморских портов и возобновление торговли зерном, а также значительная донорская поддержка помогают поддерживать экономическую активность в этом году.

Согласно последним оценкам Всемирного банка, стоимость реконструкции и восстановления в Украине выросла до $411 млрд, что более чем в 2 раза превышает размер довоенной экономики Украины в 2021 году", - подчеркнули во Всемирном банке.

В то же время, Турция пережила два разрушительных землетрясения 6 февраля 2023 года, которые, по оценкам Всемирного банка, привели к прямым убыткам в размере около 34,2 миллиарда долларов США, или 4% ВВП страны за 2021 год.

Фактические затраты на удовлетворение полного спектра потребностей в восстановлении и реконструкции могут вдвое превышать прямые убытки. С учетом влияния недавних землетрясений рост прогнозируется на уровне 3,2% в 2023 году, а в 2024-25 годах – в среднем до 4,2% благодаря государственной поддержке домохозяйств и инвестициям на фоне тяготеющих усилий по реконструкции, говорится в обзоре.

Ранее Европейский банк реконструкции и развития существенно ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2023 году с 8%, прогнозируемых в сентябре 2022 года, до 1%.

Согласно январскому прогнозу Национальный банк ожидает роста реального ВВП в этом году на 0,3% - прогноз ухудшился, в частности, из-за последствий атак россиян на энергетическую инфраструктуру.