Всемирный банк ухудшил прогноз инфляции в Украине с 15 до 20%
Всемирный банк (ВБ) ухудшил прогноз инфляции в Украине до 20% к концу 2022 года, тогда как апрельский прогноз предполагал 15%
Об этом сообщил региональный директор ВБ по делам стран Восточной Европы Аруп Банерджи, сообщает Интерфакс-Украина.
"Рост инфляционное давление... Поэтому на этом этапе ожидается, что инфляция продолжит расти и может достичь 20% в декабре (против 15% в наших апрельских прогнозах)", - заявил Банерджи.
Он отметил, что рост инфляционного давления, в частности, обусловлен необходимостью покрытия бюджетных нужд в марте-мае за счет монетизации Нацбанка.
"Международные партнеры признали финансовые проблемы и уже выделили около $20 млрд на финансирование помощи Украине. Несмотря на эти значительные обязательства, сроки их погашения по-прежнему будут иметь решающее значение для удовлетворения текущих потребностей Украины", - отметил региональный директор ВБ.
При этом ВБ оставил неизменным прогноз падения ВВП Украины в 2022 году на уровне 44%.
"Но из-за длительной войны, когда в некоторых регионах Украины все еще продолжаются активные боевые действия, мы не можем быть уверены в наших предварительных прогнозах по восстановлению в среднесрочной перспективе", - отметил Аруп Банерджи.
- В этом же интервью Аруп Банерджи отметил, что Всемирный банк собирается вскоре выделить Украине новый заем на $100 млн для поддержки внутренних переселенцев.
- До этого, 7 июня, банк одобрил выделение Украине финансовой поддержки в размере $1,49 млрд.
- 22 апреля президент Владимир Зеленский сообщил, что ВБ предоставит Украине 4,8 миллиарда долларов на восстановление страны.
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