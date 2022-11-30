Об этом сообщила исполнительный директор Всемирного банка Мари Элка Пангесту на пресс-конференции в Берлине, передает Укринформ.

"Мы поддерживаем Украину. Мы предоставили 17,8 млрд экстренной помощи. К ним относятся кредиты, гарантии и гранты", - сказала Пангесту.

Она добавила, что через проекты Всемирного банка и целевые фонды уже выплачено 11,4 миллиарда.

Пангесту также отметила, что возглавляемая ею структура направлена на содействие восстановлению Украины.

"Нам также нужно инвестировать в энергетическую инфраструктуру, дороги и больницы, чтобы в Украине было тепло зимой", – подчеркнула она.

Германия выделила для Украины 56 млн евро на ремонт объектов энергетики.

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