Всемирный банк суммарно предоставил Украине почти $18 млрд экстренной помощи
Украина получила от Всемирного банка 17,8 млрд долларов экстренной помощи
Об этом сообщила исполнительный директор Всемирного банка Мари Элка Пангесту на пресс-конференции в Берлине, передает Укринформ.
"Мы поддерживаем Украину. Мы предоставили 17,8 млрд экстренной помощи. К ним относятся кредиты, гарантии и гранты", - сказала Пангесту.
Она добавила, что через проекты Всемирного банка и целевые фонды уже выплачено 11,4 миллиарда.
Пангесту также отметила, что возглавляемая ею структура направлена на содействие восстановлению Украины.
"Нам также нужно инвестировать в энергетическую инфраструктуру, дороги и больницы, чтобы в Украине было тепло зимой", – подчеркнула она.
- Германия выделила для Украины 56 млн евро на ремонт объектов энергетики.
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