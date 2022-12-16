Об этом говорится в заявлении Всемирного банка.

"Сегодня Всемирный банк объявил о создании многостороннего трастового фонда для поддержки правительства Украины в осуществлении мер, направленных на обеспечение критически важных потребностей государства в нынешних условиях войны и последующее восстановление страны", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что целевой фонд поддержки, восстановления, восстановления и реформирования Украины, руководство которым будет осуществлять Всемирный банк, обеспечит скоординированный механизм финансирования и поддержки деятельности правительства Украины. Кроме того, он направлен на планирование и реализацию программы восстановления и реформ в нашей стране.

"После объявления обязательства правительства Швейцарии об учредительном взносе и вкладах правительств Австрии, Исландии, Литвы, Нидерландов, Норвегии и Швеции начальная общая сумма фонда составляет 250 миллионов долларов США", - добавила пресс-служба Всемирного банка.

Известно, что Канада и Япония пообещали поддержать фонд URTF. Ожидается, что к фонду присоединятся и другие партнеры.

"Фонд URTF объединит финансовые ресурсы партнеров по развитию, опыт Всемирного банка и другую критически важную помощь для решения огромных потребностей, используя для этого потенциал Всемирного банка и широкий спектр инструментов финансирования", - подчеркнула вице-президент Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии Анна Бьерде.

Кроме того, фонд устроен как гибкая платформа, обеспечивающая возможность быстрого реагирования на потребности Украины в течение первых 10 лет своей деятельности.

Всемирный банк суммарно передал Украине почти $18 млрд экстренной помощи.

В начале июля правительство представило проект плана восстановления Украины на международной конференции в Швейцарии, согласно которому наша страна нуждается в $750 млрд инвестиций .

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