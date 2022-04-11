Всемирный банк прогнозирует, что из-за войны ВВП Украины в 2022 году сократится на 45,1%
Российское вторжение привело к закрытию предприятий, сокращению экспорта и невозможности экономической деятельности на части территории Украины, всего в 2022 году объемы производства в Украине сократятся почти вдвое
Об этом сообщает Reuters.
Всемирный банк прогнозирует, что из-за полномасштабного российского вторжения ВВП Украины в 2022 году сократится на 45,1%.
Всемирный банк отмечает, что более половины предприятий в Украине закрылись, в то же время другие хотя и работают, но со значительно меньшей производительностью. Еще одной проблемой является закрытие судоходства по Черному морю, которое сократило около 90% экспорта зерна Украины и половину ее общего экспорта.
В то же время для России сокращение ВВП составит 11,2%. Главная причина падения – западные санкции. Объемы производства в Восточной Европе (Украина, Белоруссия и Молдова) в 2022 году сократятся на 30,7%.
В Центральной Европе, к которой относятся Болгария, Хорватия, Венгрия, Польша и Румыния, прогнозируют рост экономики на 3,5%. Правда, во время предварительного прогноза предполагали рост в 4,7%, однако его скорректировали — в частности, через поток беженцев и повышение цен на сырьевые товары.
- Минэкономики ранее сообщало, что падение валового внутреннего продукта Украины из-за войны войны в первом квартале 2022 года прогнозируется на уровне 16%. В целом, за год экономика может сократиться на 40%.
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