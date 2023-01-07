Всемирный банк предупредил о высоком риске глобальной рецессии в 2023 году
Всемирный банк обеспокоен тем, что дальнейшие потрясения могут в 2023 году подтолкнуть мировую экономику к рецессии
Об этом говорится в отчете Всемирного банка относительно глобальных экономических перспектив, сообщает издание Bloomberg .
Во Всемирном банке заявили, что даже без нового масштабного кризиса ожидается значительное замедление мирового роста в этом году на фоне усиления нескольких негативных факторов. В частности, речь идет о политике некоторых правительств по сдерживанию очень высокой инфляции, ухудшению финансовых условий и экономическим проблемам, вызванным полномасштабным вторжением РФ в Украину.
По мнению авторов отчета, для того, чтобы смягчить риск такого масштабного спада, нужны срочные глобальные и национальные усилия, а также решение долговых проблем в странах с развивающимися экономиками, где уровень роста инвестиций может быть ниже среднего за последние два десятилетия.
"Чрезвычайно важно, чтобы власти развивающихся стран обеспечивали финансовую поддержку уязвимых групп, инфляционные ожидания оставались надежно закрепленными, а финансовые системы сохраняли устойчивость", - говорится в сообщении.
В частности, сообщается, что такие требования Всемирный банк выдвинул руководителям центральных банков всех стран мира, которые агрессивно повышают процентные ставки для ослабления ценового давления, в то время как правительства поддерживают предприятия и домохозяйства, пытаясь сдержать затраты на энергию.
- Напомним, 20 декабря 2022 года Всемирный банк одобрил пакет финансирования помощи и восстановления Украины в условиях войны на $610 млн.
- 3 января стало известно, что Всемирный банк стремится получить одобрение акционеров существенного наращивания капитала и других шагов, призванных значительно увеличить сумму выданных учреждением кредитов.
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