Всемирный банк предупредил о дефиците зерна в ряде стран из-за войны в Украине

Об этом сообщает Reuters.

"Всемирный банк заявил в своем последнем отчете Trade Watch, что Гамбия, Ливан, Молдова, Джибути, Ливия, Тунис и Пакистан наиболее чувствительны к перебоям в экспорте пшеницы из Украины, на которые приходится примерно 40% или более импорта пшеницы", - говорится. в уведомлении.

Добавляют, что сбои в торговле, вызванные войной в Украине, могут помешать значительному возобновлению торговли в 2021 году, когда мировая торговля товарами и услугами вернется к допандемическому уровню.

Напомним, по мнению главы Львовской ОГА Максима Козицкого, посевная кампания-2022 будет самой тяжелой за всю историю независимости Украины, но вероятность дефицита продуктов сельскохозяйственного производства минимальна.

Министр агрополитики Роман Лещенко заверил, что вопрос продовольственной безопасности будет решен.