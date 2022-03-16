Всемирный банк предупредил о дефиците зерна в ряде стран из-за войны в Украине
Всемирный банк заявил, что ряд развивающихся стран столкнутся с краткосрочной нехваткой пшеницы, ведь они зависят от украинского экспорта, сокращенного из-за вторжения России
Об этом сообщает Reuters.
"Всемирный банк заявил в своем последнем отчете Trade Watch, что Гамбия, Ливан, Молдова, Джибути, Ливия, Тунис и Пакистан наиболее чувствительны к перебоям в экспорте пшеницы из Украины, на которые приходится примерно 40% или более импорта пшеницы", - говорится. в уведомлении.
Добавляют, что сбои в торговле, вызванные войной в Украине, могут помешать значительному возобновлению торговли в 2021 году, когда мировая торговля товарами и услугами вернется к допандемическому уровню.
- Напомним, по мнению главы Львовской ОГА Максима Козицкого, посевная кампания-2022 будет самой тяжелой за всю историю независимости Украины, но вероятность дефицита продуктов сельскохозяйственного производства минимальна.
- Министр агрополитики Роман Лещенко заверил, что вопрос продовольственной безопасности будет решен.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.25
Покупка 29.25Продажа 30.1
-
EUR
Покупка 32.39Продажа 33.42
- Актуальное
- Важное