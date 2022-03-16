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Всемирный банк предупредил о дефиците зерна в ряде стран из-за войны в Украине

16 мартa, 2022 среда
19:18
Экономика зерно

Всемирный банк заявил, что ряд развивающихся стран столкнутся с краткосрочной нехваткой пшеницы, ведь они зависят от украинского экспорта, сокращенного из-за вторжения России

Об этом сообщает Reuters.

"Всемирный банк заявил в своем последнем отчете Trade Watch, что Гамбия, Ливан, Молдова, Джибути, Ливия, Тунис и Пакистан наиболее чувствительны к перебоям в экспорте пшеницы из Украины, на которые приходится примерно 40% или более импорта пшеницы", - говорится. в уведомлении.

Добавляют, что сбои в торговле, вызванные войной в Украине, могут помешать значительному возобновлению торговли в 2021 году, когда мировая торговля товарами и услугами вернется к допандемическому уровню.

  • Напомним, по мнению главы Львовской ОГА Максима Козицкого, посевная кампания-2022 будет самой тяжелой за всю историю независимости Украины, но вероятность дефицита продуктов сельскохозяйственного производства минимальна.
  • Министр агрополитики Роман Лещенко заверил, что вопрос продовольственной безопасности будет решен.

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