Всемирный банк предоставляет Украине грант на $4,5 млрд для финансирования соцпомощи и медицины
Министр финансов Сергей Марченко и региональный директор Всемирного банка Аруп Банерджи подписали соглашение о предоставлении Украине гранта в размере $4,5 млрд
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Эти средства предоставили США и направили в Целевой фонд доноров в качестве дополнительного финансирования в рамках проекта по поддержке государственных расходов.
Денежные средства пойдут на пенсионные выплаты и отдельные программы государственной социальной помощи, такие как оплата жилищно-коммунальных услуг, поддержка малообеспеченных семей, инвалидов, переселенцев, а также на оплату медицинских услуг по программе медгарантий.
В министерстве напоминают, что сейчас в Украине внедряется совместный с Международным банком реконструкции и развития (МБРР) и Международной ассоциацией развития (МАР) проект "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" на общую сумму $6,3 млрд и 1,441 млрд евро , из них грант в $5,8 млрд.
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