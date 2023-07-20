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Всемирный банк предоставит Украине ссуду на $1,5 млрд под гарантии Японии

20 июля, 2023 четверг
19:51
Экономика

Всемирный банк и украинский Минфин подписали соглашение о ссуде на $1,5 млрд под гарантии Японии во время встречи премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с вице-президентом международного финучреждения Антонеллой Бассани

Об этом Шмигаль сообщил в Telegram .

"Средства предусмотрены для укрепления социальной защиты и оказания помощи людям во время войны и восстановления экономики", - написал Шмыгаль.

Премьер отметил, что в целом группа Всемирного банка совместно с партнерами мобилизовали для помощи Украине $34 млрд, из которых более $22 млрд уже поступило в бюджет.

"Особо благодарны за крупнейший в истории Банка инвестиционный проект PEACE in Ukraine, который помогает финансировать социальные выплаты и пенсии. Ценим наше тесное сотрудничество и рассчитываем на дальнейшие совместные проекты по восстановлению и развитию Украины", - добавил Шмыгаль.

По словам главы правительства, группа Всемирного банка планирует мобилизовать более $8 млрд для новых программ в Украине, в частности, в сфере сельского хозяйства и социальной политики.

"Говорили об этом на встрече с вице-президентом Всемирного банка Антонеллой Бассани и вице-президентом Международной финансовой корпорации (IFC - ред.) Альфонсо Гарсией Морой. Обсудили также подготовку обновленной оценки потребностей Украины на восстановление (RDNA3), которая, в частности, будет включать ущерб, подтверждающий поддержку среднего бизнеса в Украине. Поздравил возобновление работы офисов в Киеве. Ценим нашу совместную работу при Мультидонорской финансовой платформе", - рассказал Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что Укрэнерго получит от Всемирного банка $240 млн на восстановление энергосистемы.

21 июня стало известно о предоставлении США Украине нового пакета финансовой помощи в размере $1,3 млрд. Средства направят, в частности, на восстановление энергосистемы, инфраструктуры и на помощь предприятиям.

Министр финансов США Джанет Йеллен на полях саммита министров финансов G20 в Индии заявила, что удвоение поддержки Украины в отражении агрессии РФ является лучшим способом помощи мировой экономике.

17 июля администратор USAID Саманта Пауэр во время визита в Киев объявила о выделении более $500 млн дополнительной гуманитарной помощи на нужды украинцев, пострадавших от полномасштабного вторжения России. При этом она отметила, что с февраля 2022 года США выделили на гуманитарную помощь Украине более $2,6 млрд.

Новости
Украина
Япония
Денис Шмыгаль
помощь Украине
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