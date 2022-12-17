Всемирный банк предоставит Украине ссуду на €100 млн для восстановления системы здравоохранения

Об этом сообщили на портале Минздрава Украины.

"Средства будут направлены на реализацию комплекса неотложных мер по возвращению к стабильной работе системы здравоохранения, восстановлению разрушенных или поврежденных войной медицинских учреждений, их модернизации и повышению эффективности", - отметил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Украина и Всемирный банк подписали протокол переговоров по привлечению займа на сумму €100 млн. Вместе с тем был также подписан грант Глобального фонда финансирования на сумму $10 млн для реализации проекта "Укрепление системы здравоохранения и сохранения жизни".

Также средства планируют направить на модернизацию и повышение эффективности стационарной помощи и усовершенствование и усиление первичной медико-санитарной помощи. Кроме того, часть средств будет выделена для удовлетворения новых потребностей в охране психического здоровья и реабилитации и на развитие электронной системы здравоохранения.

Всемирный банк суммарно предоставил Украине почти $18 млрд экстренной помощи.

В начале июля правительство представило проект плана восстановления Украины на международной конференции в Швейцарии, согласно которому наша страна нуждается в $750 млрд инвестиций .

16 декабря Всемирный банк создал Целевой фонд поддержки правительства и дальнейшего восстановления Украины, общая сумма первоначальных взносов фонда составляет 250 миллионов долларов США.

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