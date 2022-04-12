Всемирный банк предоставит Украине очередной пакет помощи на $1,5 млрд
Всемирный банк готовит новый пакет финансовой помощи для Украины
Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на слова руководителя банка Дэвида Малпасса, который анонсировал новый пакет помощи во время выступления в Варшаве.
Он заявил, что это стало возможным после того, как в понедельник была одобрена помощь Международной ассоциации развития в размере 1 млрд долларов, а также выплата 100 млн долларов соседней Молдове.
По словам главы Всемирного банка, этот транш поможет Украине оказывать критически важные услуги, в том числе обеспечить выплаты медикам, пенсионерам и в рамках социальных программ.
- Напомним, министр финансов Сергей Марченко призвал Запад увеличить помощь Украине, от которой сейчас зависит не только военное, но и экономическое выживание страны.
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