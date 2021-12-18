Всемирный банк предоставит Украине 300 млн евро на реформы

Об этом сообщила прессслужба банка.



Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил второй кредит на развитие политики восстановления экономики для Украины в размере 300 миллионов евро.

Средства выделят на:

содействие демонополизации экономики и укреплению антикоррупционных институтов.

укрепление рынка земли и кредитов для мелких фермеров.

укрепление системы социальной защиты для уязвимых пожилых людей, чтобы смягчить влияние пандемии COVID-19.

В июле Украина получила ссуды на $350 млн от Всемирного банка для реализации системного проекта "Первый заем на политику развития в сфере экономического восстановления"

11 декабря Всемирный банк одобрил выделение Украине $150 млн на борьбу с коронавирусом.

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"Всемирный банк приветствует шаги, которые правительство предприняло для продвижения земельной реформы, включая усиление прозрачного функционирования рынка и расширение доступа к кредитам для мелких фермеров. Мы ожидаем, что эти реформы помогут повысить уровень жизни, позволив примерно 4,6 млн мелких землевладельцев в Украине инвестировать в свой ценнейший актив", - говорится в сообщении.