Всемирный банк предоставит Украине 300 млн евро на реформы
Всемирный банк одобрил выделение Украине 300 миллионов евро на поддержку реформ и смягчение последствий пандемии COVID-19
Об этом сообщила прессслужба банка.
Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил второй кредит на развитие политики восстановления экономики для Украины в размере 300 миллионов евро.
Средства выделят на:
- содействие демонополизации экономики и укреплению антикоррупционных институтов.
- укрепление рынка земли и кредитов для мелких фермеров.
- укрепление системы социальной защиты для уязвимых пожилых людей, чтобы смягчить влияние пандемии COVID-19.
- В июле Украина получила ссуды на $350 млн от Всемирного банка для реализации системного проекта "Первый заем на политику развития в сфере экономического восстановления"
- 11 декабря Всемирный банк одобрил выделение Украине $150 млн на борьбу с коронавирусом.
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