Всемирный банк предоставит $4,8 млрд на восстановление Украины, – Зеленский

Об этом глава государства сообщил в Instagram.



В четверг, 21 апреля, президент на сессии Всемирного банка заявил, что Украина нуждается в $7 млрд ежемесячно сейчас и сотнях миллиардов на восстановление. Но уже 22 апреля в банке заявили, что дадут Украине 4,8 миллиарда долларов.



"Благодарен за то, что нас слышат и поддерживают. С такой помощью сможем быстро восстановить государство", - написал Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил , что Кабмин вместе с мировыми экспертами разрабатывает план восстановления Украины. На послевоенное восстановление страны потребуется минимум $600 млрд.

Ранее сообщалось, что G7, МВФ и Всемирный банк готовят беспрецедентную поддержку Украины.