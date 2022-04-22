Всемирный банк предоставит $4,8 млрд на восстановление Украины, – Зеленский
Всемирный банк предоставит Украине 4,8 миллиарда долларов на восстановление страны в ответ на обращение президента Украины Владимира Зеленского
Об этом глава государства сообщил в Instagram.
В четверг, 21 апреля, президент на сессии Всемирного банка заявил, что Украина нуждается в $7 млрд ежемесячно сейчас и сотнях миллиардов на восстановление. Но уже 22 апреля в банке заявили, что дадут Украине 4,8 миллиарда долларов.
"Благодарен за то, что нас слышат и поддерживают. С такой помощью сможем быстро восстановить государство", - написал Зеленский.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил , что Кабмин вместе с мировыми экспертами разрабатывает план восстановления Украины. На послевоенное восстановление страны потребуется минимум $600 млрд.
- Ранее сообщалось, что G7, МВФ и Всемирный банк готовят беспрецедентную поддержку Украины.
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