Всемирный банк предоставит $39 млн на продление столичной трамвайной линии до станции метро "Дворец спорта"
Всемирный банк предоставит $39 млн на продление линии скоростного трамвая до станции метро "Дворец спорта"
Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.
Согласно сообщению, Кабинет министров одобрил привлечение займа Всемирного банка в размере $39 млн на строительство новой трамвайной линии от ул. Старовокзальная до станции метро "Дворец спорта" с заездом на Вокзальная площадь в Киеве.
По словам министра инфраструктуры Александра Кубракова, этот проект позволит продлить линию скоростного трамвая до центра города и разгрузить красную ветку метро, в том числе и станцию метро "Вокзальная", которая сейчас выполняет функцию большого транзитного узла.
"К реализации этого решения Киев двигался годами. Для меня этот проект особенно важен, ведь я был одним из тех, кто его запускал на уровне КГГА еще в 2015 году, когда руководил проектом Всемирного бнка. Однако реальный результат мы получили только сейчас. При эффективной и системной работе местной власти, работы по строительству новой линии могут начаться уже в следующем году", - цитирует пресс-служба слова Кубракова.
В пресс-службе добавили, что реализация проекта создаст альтернативный маршрут, который улучшит сообщение между микрорайонами Правого берега Киева, Центральным железнодорожным вокзалом и центром Киева; уменьшит нагрузку на Святошинско-Броварскую ветку метрополитена; уменьшит количество частного транспорта в центральных районах города и, как следствие, снизит уровень заторов, позволит провести реконструкцию улиц, по которым будет пролегать новый трамвайный маршрут. Кроме того, появление нового экологического транспорта снизит уровень загрязнения воздуха в центре Киева.
В ведомстве также отметили, что заем будет предоставлен в рамках соглашения между Украиной и Всемирным банком по развитию городского общественного транспорта. Сейчас Киевская городская государственная администрация завершает подготовку технико-экономического обоснования проекта.
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